Звільнення Андріївки. ЗСУ показали унікальне відео

Українські штурмовики зафільмували операцію з допомогою GoPro

У мережі з’явилися нові кадри операції Збройних сил України зі звільнення Андріївки у Бахмутському районі Донецької області. Відео, зняте з GoPro, оприлюднила третя Окрема штурмова бригада в Telegram.

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«Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля бою – у населеному пункті, який кишить росіянами», – розповіли українські захисники.

На відео можна побачити наступальні дії воїнів третьої роти першого штурмового батальйону бригади.

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Крім того, кадри демонструють, що лишилося від населеного пункту після тривалих важких боїв.

Нагадаємо, що 15 вересня третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Унаслідок успішної операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ була розбита вщент. Як пояснили ЗСУ, деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.