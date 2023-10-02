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«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
«Вагнерівців» можуть приєднати до Росгвардії
фото з відкритих джерел

Очолити найманців може син колишнього лідера Євгена Пригожина

ПВК «Вагнер» може перейти в підпорядкування до Росгвардії чи Міноборони РФ, а очолити найманців може навіть син Євгена Пригожина. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що статус «Вагнера» поки що залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по декількох різних країнах.

Однак 29 вересня Володимир Путін зустрівся з колишнім командувачем військової компанії Андрієм Трошевим та заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які виконуватимуть бойові завдання, насамперед, в Україні.

Деякі «вагнерівці» негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їх командування.

У звіті зазначають, що відоме джерело, пов’язане з «Вагнером», повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що ПВК збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та принципи роботи.

Проте є інформація, що Павло Пригожин перебуває під впливом голови Служби безпеки «Вагнера» Михайла Ватаніна.

Інше джерело 30 вересня стверджувало, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити «вагнерівцям» приєднатися до Росгвардії як окремий підрозділ.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку й тепер вважають, що ПВК «Вагнер» знову може стати серйозною загрозою.

Нагадаємо, Кремль планує майбутнє «Вагнера». Після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців. 

Раніше повідомлялося, що за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані з ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну.

Теги: Міноборони путін Міноборони РФ переговори ПВК «Вагнер»

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