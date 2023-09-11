На Івано-Франківщині офіцер побив строковика: суд ухвалив рішення

Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади

На Івано-Франківщині суд виніс вирок офіцеру, який побив строковика. Його відправили на 1,5 року у дисбат. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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«Міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби. Його засудили до 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України). «Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби.

На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.