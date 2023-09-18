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Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони
фото з відкритих джерел

Загалом звільнено чотирьох заступників 

Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено:

  • Гаврилова Володимира Валеріановича
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича
  • Маляр Ганну Василівну;
  • Шарапова Дениса Олександровича

Також уряд звільнив Андрія Шевченка з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Віталія Дейнегу  з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І Ващенка Костянтина  з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 5 вересня Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони.

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Теги: Telegram

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