У боях за Україну загинув доброволець із Латвії

Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил

Під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії. Про це повідомляє LSM.

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У зазначеній публікації йдеться про те, що загибель добровольця з Латвії підтвердили його кілька соратників.

Ім'я та позивний загиблого наразі не розголошуються, а офіційного підтвердження щодо цього поки немає ні від української, ні від латвійської влади.

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Про загибель латвійського добровольця також повідомив колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш.

«Його соратники подбають про те, щоб його тіло доставили до Латвії, і його поховали згідно з військовим регламентом», – сказав Далбіньш.

Латвійські ЗМІ також припускають, що можливо, доброволець загинув під час того самого удару, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріггуля на псевдо «Стінгер».

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні.

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Також на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії.