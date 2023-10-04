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У боях за Україну загинув доброволець із Латвії

Діана Гасюк
glavcom.ua
У боях за Україну загинув доброволець із Латвії
фото з відкритих джерел

Відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил

Під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії. Про це повідомляє LSM.

У зазначеній публікації йдеться про те, що загибель добровольця з Латвії підтвердили його кілька соратників.

Ім'я та позивний загиблого наразі не розголошуються, а офіційного підтвердження щодо цього поки немає ні від української, ні від латвійської влади.

Про загибель латвійського добровольця також повідомив колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш.

«Його соратники подбають про те, щоб його тіло доставили до Латвії, і його поховали згідно з військовим регламентом», – сказав Далбіньш.

Латвійські ЗМІ також припускають, що можливо, доброволець загинув під час того самого удару, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріггуля на псевдо «Стінгер».

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. 

Також на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії. 

Теги: війна ЗСУ

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