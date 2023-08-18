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Замах на заступника голови Податкової служби: соцмережі запідозрили підставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Замах на заступника голови Податкової служби: соцмережі запідозрили підставу
17 серпня скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура
фото: Данило Гетманцев

Користувачі соцмереж посіяли сумніви у так званому замаху на ексзаступника Гетманцева

Вчора, 17 серпня, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали «схемники, що втратили бізнес та перейшли межу».

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Відтак, користувачі соцмереж посіяли сумніви та запідозрили в замаху на ексзаступника Гетманцева елементи награності та постанови.

Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
фото: скріншот

Перше, на що звернули увагу соцмережі: незаблюрені фото зловмисників, обличчя яких правоохоронці зазвичай приховують.

Також під сумнів користувачів потрапило те, що першим інформацію про замах дав саме колишній шеф Сокура Данило Гетманцев.

Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
фото: скріншот
Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетьманцева підставним
Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетьманцева підставним
фото: скріншот

Ще одним доказом підозрілості замаху стали незрозумілі мотиви зловмисників, яких Гетманцев ствердно називає «схемниками, що втратили бізнес».

Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
Соцмережі вважають замах на ексзаступника Гетманцева підставним
фото: скріншот

Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали «схемники, що втратили бізнес та перейшли межу». 

Теги: кримінал злочинець Данило Гетманцев Державна податкова служба

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