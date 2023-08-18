Замах на заступника голови Податкової служби: соцмережі запідозрили підставу
Користувачі соцмереж посіяли сумніви у так званому замаху на ексзаступника Гетманцева
Вчора, 17 серпня, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали «схемники, що втратили бізнес та перейшли межу».
Відтак, користувачі соцмереж посіяли сумніви та запідозрили в замаху на ексзаступника Гетманцева елементи награності та постанови.
Перше, на що звернули увагу соцмережі: незаблюрені фото зловмисників, обличчя яких правоохоронці зазвичай приховують.
Також під сумнів користувачів потрапило те, що першим інформацію про замах дав саме колишній шеф Сокура Данило Гетманцев.
Ще одним доказом підозрілості замаху стали незрозумілі мотиви зловмисників, яких Гетманцев ствердно називає «схемниками, що втратили бізнес».
Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали «схемники, що втратили бізнес та перейшли межу».
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