Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося

Головним джерелом доходів місцевих бюджетів є ПДФО

Доходи місцевих бюджетів на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Це сталося у зв'язку із збільшенням відрахувань від військового податку на доходи фізичних осіб, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Топ-5 областей по приросту доходів у порівнянні з минулим роком: Житомирська (+45%), Київська (+44,2%), Чернігівська (+40,8%), Закарпатська (+38,9%), Черкаська (+35,8%).

Головним джерелом доходів місцевих бюджетів є ПДФО. Зібраний на території громади ПДФО (крім процентних доходів з банківських депозитів) розподіляється між бюджетами в такій пропорції:

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21% – держаний бюджет (Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений норматив);

64% – бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі), в тому числі для міста Києва – 40%;

15% – обласні бюджети і АРК.

Три чверті приросту ПДФО за вказаний період забезпечили надходження податку з грошового забезпечення військовослужбовців, якого у січні-липні 2023 року надійшло 59,2 млрд. грн. Це на 74,2% (+25,2 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року. Приріст таких відрахувань демонстрували всі регіони, окрім Луганської області (-55,6%).

Найбільше доходи від «військового» ПДФО зросли у Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській, Черкаській областях (удвічі), Донецькій – у 2,1 раза, Київській області – у 2,4 раза. Питома вага податку з грошового забезпечення військовослужбовців у загальній сумі ПДФО у січні - липні 2023 року склала 34,3%, у всіх доходах місцевих бюджетів – 22,9%.

Завдяки стабільним надходженням ПДФО фінансовий стан місцевих бюджетів залишається стійким. Профіцит місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя збільшився до 64,2 млрд грн. План надходжень по загальному фонду суттєво перевиконується.

Нагадаємо, що підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько два трильйони гривень. У перший рік повномасштабної війни Україна втратила 29,5% ВВП.