Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
«Військовий» ПДФО сплачується за місцем розташування військових частин, учбових центрів та полігонів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головним джерелом доходів місцевих бюджетів є ПДФО

Доходи місцевих бюджетів на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Це сталося у зв'язку із збільшенням відрахувань від військового податку на доходи фізичних осіб, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Топ-5 областей по приросту доходів у порівнянні з минулим роком: Житомирська (+45%), Київська (+44,2%), Чернігівська (+40,8%), Закарпатська (+38,9%), Черкаська (+35,8%).

Головним джерелом доходів місцевих бюджетів є ПДФО. Зібраний на території громади ПДФО (крім процентних доходів з банківських депозитів) розподіляється між бюджетами в такій пропорції:

  • 21% – держаний бюджет (Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений норматив);
  • 64% – бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі), в тому числі для міста Києва – 40%;
  • 15% – обласні бюджети і АРК.

Три чверті приросту ПДФО за вказаний період забезпечили надходження податку з грошового забезпечення військовослужбовців, якого у січні-липні 2023 року надійшло 59,2 млрд. грн. Це на 74,2% (+25,2 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року. Приріст таких відрахувань демонстрували всі регіони, окрім  Луганської області (-55,6%).

Найбільше доходи від «військового» ПДФО зросли у Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській, Черкаській областях (удвічі), Донецькій – у 2,1 раза, Київській області – у 2,4 раза. Питома вага податку з грошового забезпечення військовослужбовців у загальній сумі ПДФО у січні - липні 2023 року склала 34,3%, у всіх доходах місцевих бюджетів – 22,9%.

Завдяки стабільним надходженням ПДФО фінансовий стан місцевих бюджетів залишається стійким. Профіцит місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя збільшився до 64,2 млрд грн. План надходжень по загальному фонду суттєво перевиконується. 

Нагадаємо, що підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько два трильйони гривень. У перший рік повномасштабної війни Україна втратила 29,5% ВВП.

Читайте також:

Теги: економіка податки військові Житомирщина Данило Гетманцев

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті
Інфляція під контролем? Головний ризик для курсу гривні
10 серпня, 10:27
Україна має на найближчі 10 років стати найвільнішою країною Європи, Малої Азії та Близького Сходу в частині проведення грошових транзакцій та умов ведення бізнесу
Економічна свобода – наша релігія
23 липня, 17:01
Українські захисники завдали розгромних ударів по штурмовій групі російських окупантів
Сирський показав, як ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів під Бахмутом
24 липня, 02:20
Єгипет хоче отримувати українську пшеницю через Європу
Один із найбільших імпортерів зерна продовжить робити ставку на Україну
21 липня, 16:42
Невирішені державою проблеми призводять до загибелі поранених військовослужбовців
Зберегти життя військовим. Leleka Foundation терміново звернулася до Резнікова та Залужного
26 липня, 12:32
Найбільше скарг надходить до Ради бізнес-омбудсмена від представників малого та середнього бізнесу
На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена
28 липня, 12:38
Загарбники другий день підряд атакують Хмельниччину
Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
27 липня, 10:25
Козловського мобілізували у червні
«Не про таке життя я мріяв»: Козловський розповів за чим сумує на фронті
10 серпня, 11:11
Антон Сіваш
«Моя душа розірвалась»: загиблому на фронті 24-річному вінничанину кохана присвятила зворушливий пост
Сьогодні, 10:00

Економіка

Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Без достатнього фінансування «Укренерго» відновлювати енергосистему складніше – експерт
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
Відкриті торги роблять дива. Тендер на закупівлю апаратів для лікування онкохворих закінчився сенсацією
«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії
«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії
З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%
З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%
Як злетять ціни на алкоголь в Україні: дані Мінекономіки
Як злетять ціни на алкоголь в Україні: дані Мінекономіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
17K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
13K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
9452
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
6511
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту