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Постачали неякісну військову форму: директор швейного підприємства отримав підозру

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Постачали неякісну військову форму: директор швейного підприємства отримав підозру
Неякісна форма, яку постачало швейне підприємство
фото: з відкритих джерел

Форма, яку надало швейне підприємство, не відповідає технічним умовам

Директору швейного підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідчих, під його керівництвом постачалась неякісна військова форма. Таким чином державі завдано збитків на 35 млн грн. Про це повідомили у МВС України. 

Слідчі встановили, з переможцем державних закупівель уклали три прямих договори. Він мав поставити формений одяг на суму понад 35 млн грн, що і було зроблено. Під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. 

«Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, у їхніх транспортних засобах, офісних та виробничих приміщеннях. З метою відшкодування завданої шкоди на тимчасово вилучене в ході заходів майно буде накладено арешт», – йдеться у повідомленні. 

Неякісна форма, яку постачало швейне підприємство
Неякісна форма, яку постачало швейне підприємство
фото з відкритих джерел

Директорові швейної фабрики повідомили підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Обшуки у працівників швейного підприємства
Обшуки у працівників швейного підприємства
фото з відкритих джерел

Проводиться збір доказової бази для притягнення усіх причетних до «схеми».

Нагадаємо, ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги.  За даними слідчих, у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

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Теги: кримінал війна

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