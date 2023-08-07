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Влада поверне великі штрафи для підприємців: чого очікувати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Влада поверне великі штрафи для підприємців: чого очікувати
Данило Гетманцев наголосив, що до кінця поточного року перевірять усі підприємства
фото з відкритих джерел

З жовтня українських підприємців штрафуватимуть за відсутність касового апарату

Від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату. Про це розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев в ефірі «Українського радіо».

«Від 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення касових апаратів. Перевірки відновлені», – сказав Гетманцев.

Варто зауважити, від 1 серпня повернулися перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Гетманцев додав, що днями у Верховній Раді ухвалять план податкових перевірок. Він наголосив, що до кінця поточного року перевірять усі підприємства. 

«Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства», – сказав Гетманцев.

Як штрафуватимуть із 1 жовтня за торгівлю без касових апаратів

  • Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями
  • Друге та наступні порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.

Зазначимо, що з 1 серпня в Україну повернулися довоєнні податки. Підписаний закон скасував можливість для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, а також з 1 серпня дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Нагадаємо, що протягом 2022-2023 років за матеріалами Служби безпеки в Україні було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. 

Теги: гроші бізнес закон Данило Гетманцев

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