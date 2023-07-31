Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств
У підприємців зазвичай не виникає проблем з оформленням устаткування, яке перевезене з окупованих територій
фото з відкритих джерел

Роман Ващук: «Податкова не дивиться, чи підприємство релоковане, чи було деокуповане»

У релокованих підприємств є чимало проблем, зокрема відповідальність за майно на окупованих територіях та недовіра зі сторони податкової. Про це розповів експосол Канади в Україні та бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю «Главкому».

Компанії на новому місці розташування ще мусять відповідати за свої приміщення на тимчасово захоплених територіях. Також через перерву у діяльності фірми втрачають свою позитивну податкову історію. До них автоматизована система ставиться більш підозріло.

«Скажімо, ми в практиці нашої організації зупинили так званий годинник опівночі 24 лютого, який не запускали до моменту, поки не визначили, коли знову можна оформлювати скарги. Податкова у програмуванні своїх систем цього не зробила, але вони були бездіяльними чотири-шість місяців... Це мало негативний вплив на бізнес», – зауважив Ващук.

У платників є обов'язок реєструвати податкові накладні протягом певного часу. Однак в період, коли податкова не працювала, у бізнесу назбиралося до реєстрації багато накладних. До того ж пізніше було встановлено досить обмежений строк для їх реєстрації, тож накопичені старі та масив нових накладних бізнес ледь встигав своєчасно реєструвати.

«Брак позитивної податкової історії таким чином створив проблему для отримувачів урядових ґрантів. Людина подає свої перші податкові накладні, а їй кажуть, що їх зупиняють. При цьому права рука міністерства підтримує створення стартапів (нових підприємств), а ліва рука каже, що ми вас не знаємо і все зупиняємо. Все це не сприяє процвітанню релокованих чи взагалі з нуля створених підприємств. І завжди якщо система автоматизована неправильно чи невірно інтерпретуються результати, які вона видає, виникають такі проблеми», – поділився бізнес-омбудсмен.

Він додав, що у підприємців зазвичай не виникає проблем з оформленням устаткування, яке перевезене з окупованих територій. Проте коли українські фірми бажали релокувати свої виробничі потужності, наприклад, до сусідньої країни Євросоюзу, це могло трактуватися тією країною радше як імпорт машини, ніж як імпорт інвестиційного товару, який їде в тій країні щось виробляти. Тож робота для омбудсменів є не тільки в Україні.

Ващук зауважив, що з бізнесом на окупованих територіях дуже мало контакту. Хоч з підприємцями з деокупованих територій Харківщини, Київщини, Херсонщини проводили віртуальні круглі столи про те, як для цих регіонів створювати сприятливі умови, які часом можуть відхилятися від загальних правил для всіх платників.

«Наприклад, податкова не дивиться, чи підприємство релоковане, чи було деокуповане. Вони побачили, що, скажімо, було 10 працівників, а стало – один, і ніхто не задумується, що компанія з об’єктивних причин мусила скоротити свій штат. Тому як поліпшити бізнес-клімат в координації зі всіма органами, яким заважають їхні праві та ліві руки, – це великий виклик. Так що думаємо працювати над системним оперативним звітом на цю тему, бо вважаємо, що це дуже актуально», – наголосив посадовець.

До слова, бізнес-омбудсмен надав статистику про скарги бізнесу під час війни. Динаміка звернень підприємців за останні два квартали цього року дуже відрізняється від останнього кварталу перед повномасштабним вторгненням. Низка скаржників натрапляли на неврегульовану проблему, яка пов’язана з пільгами, якщо підприємство розташоване у зоні бойових дій.

Як відомо, великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються – бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців.

Крім того, підприємці, які виїхали за кордон, визнають, що в Україні їм було працювати легше. Вітчизняне законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.

Читайте також: Бізнес-омбудсмен: Податкова і митниця програють у судах понад 90% справ
Теги: економіка податки бізнес Державна податкова служба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витрати на армію мають бути пріоритетом у війні. Але пріоритетом в довгому списку витрат і завдань, кожне з яких є важливим
Бюджет під час війни. Українці потрапили в емоційну пастку
21 липня, 12:51
«Цінове регулювання на українському ринку повинно бути таким же, як і на європейських»
Адаптація прайс-кепів до європейського рівня – невід’ємна умова синхронізації ринків, – «Укренерго»
30 червня, 12:40
«Щоб країна розвивалася, вона продавати на експорт більше, ніж імпортувати»
Україна очікує, що міжнародні партнери долучаться до розблокування морських портів – ICC Ukraine
5 липня, 15:29
Бізнес-джет Cessna C550
У США розбився корпоративний літак, ніхто не вижив
9 липня, 04:35
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
21 липня, 02:58
«Укргазвидобування сьогодні як ніколи потребує бурильну трубу»
У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ
9 липня, 19:08
Ердоган міг мати додаткові причини, аби не заважати вступу Швеції до НАТО
Чому Ердоган змінив позицію щодо Швеції у НАТО? Озвучено ще одну причину
12 липня, 17:21
«Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу»
Збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України – НБУ
17 липня, 15:15
Безпілотник атакував будинок поблизу міноборони РФ
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
24 липня, 09:59

Бізнес

Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств
Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
52K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
31K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
18K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
14K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
12K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту