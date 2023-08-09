Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ

Банда рекетирів «вибивала» із місцевих жителів неіснуючі борги

СБУ затримала депутата Кропивницької міськради. За даними слідчих, чоловік очолював угруповання рекетирів та вимагав гроші у свого колеги по бізнесу. Про це повідомили на сайті СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідчі встановили, що депутат Кропивницької міськради організував злочинне угрупування. Під його керівництвом кримінальники «вибивали» $92 тис. США з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

«Цю суму потерпілий мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники СБУ затримали депутата в обласному центрі під час передачі йому другої частини «данини». Перед цим правоохоронці зафіксували факт отримання ним першого «траншу» від підприємця.

За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою депутата її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

«Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом», – повідомили у СБУ.

Депутату та ще одному учаснику злочинного угруповання оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги.