На заступника голови Податкової служби скоєно замах (фото)

Сокура вдалося врятувати

У четвер, 17 серпня, було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали «схемники, що втратили бізнес та перейшли межу». Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.

Тому відповім всім одночасно зараз. Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили «бізнес» та перейшли межу», – йдеться в повідомленні.

Сокура вдалося врятувати.

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«Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу! Зловмисники – виконавці затримані та дають покази на замовників», – додав Гетмацев.

До слова, нещодавно СБУ затримала інформаторку РФ під час спроби передачі розвідданих окупантам. Жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України на Миколаївщині та підготувати масований повітряний удар по області.