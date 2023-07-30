Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців

Великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються

Роман Ващук: «В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом»

В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав проводити інспекцію і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом – і це є проблемою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

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Великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються, стверджує Ващук.

«Коли податкові органи намагаються спіймати на якихось формальностях, щоб стягнути штрафи. Тут є ще один момент, що належить до питань ментальності. В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав проводити інспекцію і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом. Тоді як в багатьох інших країнах, якщо налагоджена вправна співпраця між податковою і фірмою, навпаки за відсутність штрафів ставлять плюсики», – пояснив бізнес-омбудсмен.

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Цей неформальний тиск, пояснює Ващук, призводить до того, що «ти обов’язково маєш щось знайти, призводить до того, що люди починають займатися отаким формальним крючкотворством».

«Звісно, про це не говориться на сайті ДПС, але воно закладене в доісторичних частинах мозку», – іронізує Ващук.

На його думку, звідти й виникає антагоністичне відношення між фіскалами та бізнесом.

Нагадаємо, що українські підприємці, які були змушені виїхати за кордон, визнають, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.