Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Роман Ващук: «В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом»

В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав проводити інспекцію і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом – і це є проблемою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

Великий бізнес переважно не має величезних проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються, стверджує Ващук.

«Коли податкові органи намагаються спіймати на якихось формальностях, щоб стягнути штрафи. Тут є ще один момент, що належить до питань ментальності. В Україні не прийнято, щоб податковий інспектор кудись поїхав проводити інспекцію і з’ясував, що там все гаразд. Така інспекція вважається цілковитим провалом. Тоді як в багатьох інших країнах, якщо налагоджена вправна співпраця між податковою і фірмою, навпаки за відсутність штрафів ставлять плюсики», – пояснив бізнес-омбудсмен.  

Цей неформальний тиск, пояснює Ващук, призводить до того, що «ти обов’язково маєш щось знайти, призводить до того, що люди починають займатися отаким формальним крючкотворством».

«Звісно, про це не говориться на сайті ДПС, але воно закладене в доісторичних частинах мозку», – іронізує Ващук.

На його думку, звідти й виникає антагоністичне відношення між фіскалами та бізнесом.

Нагадаємо, що українські підприємці, які були змушені виїхати за кордон, визнають, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.

Читайте також:

Теги: бізнес Державна податкова служба податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час війни Україні важко самій на себе заробляти
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
Вчора, 08:59
Національний банк України
Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках
28 липня, 18:03
Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
27 липня, 16:35
На Буковині росіянка за гроші допомагала чоловікам втікати від мобілізації (фото)
На Буковині росіянка за гроші допомагала чоловікам втікати від мобілізації (фото)
27 липня, 08:55
Військовослужбовці-строковики можуть добровільно стати мобілізованими
Мобілізація, податки та доплати пенсіонерам: які зміни чекають на українців у серпні
25 липня, 11:34
Безпілотник атакував будинок поблизу міноборони РФ
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
24 липня, 09:59
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено, пообіцяв президент
Пошкоджено 50 будинків, 25 із них – пам’ятки архітектури: Зеленський про наслідки удару по Одесі
23 липня, 21:43
НАЗК внесло одного з найбільших портових операторів DP World у перелік міжнародних спонсорів війни
Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни
18 липня, 04:54
Влада Москви вигадала, як захиститись від дронів
Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО
5 липня, 12:06

Бізнес

Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Бізнес-омбудсмен: Підприємці, які виїхали, визнають, що в Україні їм було працювати легше
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації
Бізнес-омбудсмен відзвітував, скільки грошей повернув бізнесу
Бізнес-омбудсмен відзвітував, скільки грошей повернув бізнесу
Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках
Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках
Конкордбанк спростував інформацію про позбавлення ліцензії
Конкордбанк спростував інформацію про позбавлення ліцензії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
55K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
27K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
18K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
13K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту