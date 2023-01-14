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Здавали окупантам позиції ЗСУ: суд виніс вирок двом українцям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Здавали окупантам позиції ЗСУ: суд виніс вирок двом українцям
Ворожими агентами виявились двоє колишніх колег із Слов’янська
СБУ

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини

Служба безпеки України викрила ще двох ворожих поплічників. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ворожими агентами виявились двоє колишніх колег із Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення їх завербував представник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди. Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу.

Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал. На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів».

Теги: Слов’янськ слідство вирок суд війна ЗСУ росія

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