Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ перевіряє урядовий квартал Києва та посилює захист Зеленського (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ перевіряє урядовий квартал Києва та посилює захист Зеленського (відео)
Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану
СБУ

Правоохоронці можуть оглядати окремі приміщення та авто, шукати вибухівку, зброю, заборонені предмети, перевіряти документи

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

«Мета – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом», – зазначають в СБУ.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

8 фото
На весь екран
СБУ

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Н

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

Теги: СБУ Володимир Зеленський війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів
Вчора, 22:41
«Тролі» поширювали його публікації через репости або під виглядом «власних» публікацій у соцмережах
СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів»
9 сiчня, 14:48
СБУ проводитиме у Харкові антитерористичні заходи
СБУ попередила про антитерористичні заходи у Харкові: що буде обмежено
8 сiчня, 19:44

Кримінал

СБУ перевіряє урядовий квартал Києва та посилює захист Зеленського (відео)
СБУ перевіряє урядовий квартал Києва та посилює захист Зеленського (відео)
Окупанти готують теракт на Луганщині: деталі від підпілля
Окупанти готують теракт на Луганщині: деталі від підпілля
Звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві
Звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві
Викладачка гімназії, яка називала Київ «власністю Москви», піде під суд (фото)
Викладачка гімназії, яка називала Київ «власністю Москви», піде під суд (фото)
Наводив ракети на ТЕС: у Дніпрі викрито ворожого агента
Наводив ракети на ТЕС: у Дніпрі викрито ворожого агента
НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch
НАБУ викликало на допит ексгенпрокурорку Венедіктову – StateWatch

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі
12K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
9789
«Абсолютно закрита структура». Відома медіаекспертка закликала заборонити Telegram
9219
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
7843
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7062
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової

Новини

ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
9 сiчня, 18:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту