СБУ перевіряє урядовий квартал Києва та посилює захист Зеленського (відео)

Правоохоронці можуть оглядати окремі приміщення та авто, шукати вибухівку, зброю, заборонені предмети, перевіряти документи

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

«Мета – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом», – зазначають в СБУ.

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За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

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СБУ

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

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Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.