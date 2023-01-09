СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів»

«Тролі» поширювали його публікації через репости або під виглядом «власних» публікацій у соцмережах

Як першоджерело інтернет-агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську «фабрику тролів» у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників.

«Тролі» поширювали його публікації через репости або під виглядом «власних» публікацій у соцмережах. За даними слідства, підривну діяльність на Київщині організували двоє місцевих жителів.

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Комп’ютерне обладнання для проведення «інформударів» та комунікації з російськими кураторами встановили у власних помешканнях в столиці та Білій Церкві.

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Для масового «покриття» інтернет-простору зловмисники намагалися залучити нових учасників пропагандистського «осередку» Кремля. Щоб збільшувати чисельність «аудиторії», використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом фігурантам з Києва про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Судом зловмисникам обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності.

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Раніше СБУ попередила про антитерористичні заходи у Харкові. Також контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. У нього знайшли фото з Петром Симоненком, що керував забороню в Україні Компартією.