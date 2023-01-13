СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки викрила посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии». Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.

Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.

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Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який командував кадировцями під час штурму «Азовсталі».До відома, з початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів.