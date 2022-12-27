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СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)
Фото з відкритих джерел

Ніщо не допоможе Росії перемогти, переконані в СБУ

Напередодні нового року очільник Кремля подарував учасникам неформального саміту країн СНД перстнів з символікою РФ, один залишив собі, повідомили пропагандистські ЗМІ.

СБУ потролила Путіна з перстнями (фото) фото 1

У Службі безпеки України відреагували на цей жест очільника країни-терористки.

«Прочитали, що «за порєбріком» один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна й у нас для нього тільки погані новини…», – йдеться у повідомленні.

Ці слова в СБУ розмістили разом з фото, на якому українські бійці спостерігають як вдалині горить палац Саурона – героя романів Толкіна.

Як відомо, у Санкт-Петербурзі за ініціативи російського диктатора Володимира Путіна розпочався саміт країн СНД. У ньому візьмуть участь самопроголошений президенти Білорусії Олександр Лукашенко, Азербайджану Ільхам Алієв, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Сердар Бердимухамедов, Киргизії Садир Жапаров, Узбекістану та Узбекистану.

Очікується, що глави країн СНД підіб'ють підсумки 2022 року, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для співдружності сферах.

 

Теги: путін Санкт-Петербург саміт СБУ тероризм росія війна

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