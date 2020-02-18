Зухвале вбивство у Кременчуці: серед білого дня біля зупинки застрелили чоловіка



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Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні Фото: Нацполіція

Кілька годин знадобилося поліцейським щоб встановити та затримати осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства

У Полтавській області, 18 лютого, близько 15-ї години до поліції Кременчука надійшло повідомлення від перехожих, що невідомий чоловік здійснив постріл зі зброї в іншого громадянина

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

«Прибувши на місце події поліція встановила, що невідомий вистрілив у бік іншого чоловіка неподалік зупинки громадського транспорту. Пораненого каретою екстреної медицини доставлено до місцевої лікарні. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося. Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Кілька годин знадобилося поліцейським щоб встановити та затримати осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства неподалік зупинки громадського транспорту у місті Кременчук.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ( умисне вбивство), тривають слідчі дії.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих.