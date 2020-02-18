  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Зухвале вбивство у Кременчуці: серед білого дня біля зупинки застрелили чоловіка

    • Розсилка
    Чоловік, 1986 року народження,&nbsp;помер у лікарні - Зухвале вбивство у Кременчуці: серед білого дня біля зупинки застрелили чоловіка
    Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні
    Фото: Нацполіція

    Кілька годин знадобилося поліцейським щоб встановити та затримати осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства

    У Полтавській області, 18 лютого, близько 15-ї години до поліції Кременчука надійшло повідомлення від перехожих, що невідомий чоловік здійснив постріл зі зброї в іншого громадянина

    Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

    «Прибувши на місце події поліція встановила, що невідомий вистрілив у бік іншого чоловіка неподалік зупинки громадського транспорту. Пораненого каретою екстреної медицини доставлено до місцевої лікарні. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося. Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

    Кілька годин знадобилося поліцейським щоб встановити та затримати осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства неподалік зупинки громадського транспорту у місті Кременчук.  

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України ( умисне вбивство), тривають слідчі дії. 

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих.

    Національна поліція України кримінал вбивство Полтавщина стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ