Венедіктова розповіла про наймолодших жертв російської агресії

Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління

Уже 98 днів в Україні діти гинуть та отримують порання внаслідок війни. Про це нагадала генеральний прокурор Ірина Венедіктова у своєму зверненні до Дня захисту дітей, який в Україні відзначають 1 червня.

За словами генпрокурорки, наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці.

«Це українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє.

Є день, коли весь світ голосно заявляє про захист дітей, а є 98 днів, коли дітей розриває снарядами, вбиває кулями та осколками і досі міжнародна спільнота не може це зупинити», – написала вона.

Від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, загинуло 243 українських дітей, 446 отримали поранення. Венедіктова наголосила, що це далеко не вся малеча, яка постраждала від армії Росії.

«Досі перед очима фото з розтину 14-річного Ростислава з Києва з танковим снарядом у грудях та обгорілі рештки мами з двома дітьми, яких ексгумували в Бучі біля церкви. Діти гинуть на очах у батьків, батьки стікають кров‘ю прямо поруч з дітьми. Жінка з 9-річною донькою та 15-річним сином рятувалися від окупантів з Бородянського району. Їхнє авто потрапило під вогонь крупнокаліберного кулемета ворогів. Поранена жінка зуміла вивезти дітей із зони обстрілу, але за кілометр від дому машина заглохла. Син без руки вийшов з неї впав і більше не підвівся. Втікаючи від окупантів в Макарівському районі, загинув 11-річний хлопчик, а його 9-річному братові від отриманих травм ампутували ліву руку», – йдеться у дописі.

Венедіктова наголосила, що Росія безжально забирає життя і руйнує долі, калічить і ґвалтує, робить сиротами наше наймолодше покоління.

«Їхнє болюче миттєве дорослішання – злочин, якого немає в жодних кодексах, однак ми зробимо все, щоб вони відповіли за вкрадене дитинство і страждання. Від нових звичок евакуйованих дітей - стискається серце. Вони бережуть і ховають їжу на майбутнє. Вони знають, що треба вимикати світло, бо можуть обстріляти. Від цілодобових вибухів та переляку дитина з Сєвєродонецька почала заїкатися. Спогади 13-річної дівчинки про холодне бомбосховище – плач молодших дітей і постійні питання, чи закінчилася війна. Від пережитого у дітей психічні зриви – в такому стані була госпіталізована до профільного закладу 9-річна дівчинка», – написала генпрокурорка, додавши, що деякі травми дітей ще дадуть про себе знати у майбутньому.

Насильницька депортація тисяч наших дітей, як нагадала генпрокурор, розслідується як цілеспрямований геноцид українців. Такі дії є прямим доказом плану знищення нації.

«Зі свідчень тих, хто врятувався дізнаємося страхіття: російські військові примусово вивозять людей до рф, де дітей розлучають з матерями. Матерів відправляють на Сахалін, а дітей – в інші міста. Це точно про 21 сторіччя?» – наголосила Венедіктова.

Наразі прокуратура розслідує 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти – вже повідомлені про підозру.

До свого допису Венедіктова прикріпила фото скульптури маленького Яна, яка стоїть у «столиці світового правосуддя» Гаазі. Вона наголосила, що світ має подбати про справедливість для українських дітей війни заради майбутнього.

Венедіктова заявила, що світ має подбати про справедливість для українських дітей війни заради майбутнього

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив зворушливі фото про життя дітей в умовах війни з нагоди Дня захисту дітей. Він заявив, що Росія затьмарила цей день війною та краде дитинство в наших дітей. Але Україна дає гідну відсіч і захистить кожну українську дитину.

Як відомо, цьогоріч в Україні День захисту дітей відзначають в умовах воєнного стану. За офіційними даними, станом на сьогодні від збройної агресії РФ загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

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