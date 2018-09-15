Активісти збираються зірвати концерт Монатіка у Львові



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Співак Монатік

Активісти заявляють, що Монатік активно гастролює територією Росії

Громадський активіст і представник «Добровольчого руху ОУН» Олег Окопський заявив, що популярному співакові Монатіку готують «теплий прийом» у Львові. Також він закликав зробити аналогічне у інших містах.

Про це активіст написав у соцмережах, передає «Форпост».

За його словами, Монатік активно гастролює територією Росії та навіть там знімається у рекламі.

«Співачок Монатік активно гастролює Україною та навіть буде давати концерти в Тернополі (вже є афіші). У Львові він безперечно не буде давати своїх меншовартісних концертиків (наше патріотичне середовище не дозволить)», – зауважив Окопський.

Крім того, представник націоналістичного руху закликав «свідомих тернополян, франківчан та свідомих українців по всій Україні не допускати у своїх містах шабаші такого роду запроданців («Время и стекло», Mozgi, Loboda та іншої шушери)».

«Я розумію, що це важко, це набридло робити, це провокує певні збурення і напругу. Але сидіти в мокрих окопах місяцями також не надто приємне явище. Набагато зручніше сидіти вдома та кидати у Facebook патріотичні постики та картинки, кричати «Путін – х**ло». Але якщо ми – не в окопах, то маємо захищати наші моральні та ціннісні кордони тут, на місці. Бо, коли сьогодні ми закриємо очі на таку поведінку «наших» псевдоартистів, то завтра не матимемо морального права звинувачувати владу у співпраці з ворогом», – зауважив активіст.

Керівник Економічного бойкотного руху у Львові Олег Радик, зі свого боку, заявив, що «Монатіка у Львові не буде, допоки той не визнає привселюдно окупанта окупантом».

Додамо, що квитки на найближчі концерти співака вже можна придбати у Черкасах, Запоріжжі, Одесі та Києві.

До слова, наразі на сторінці у Facebook Окопського інформації про концерт Монатіка у Львові у вільному доступі немає.