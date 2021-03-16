Комедія «Нереальний КОПець» спровокувала скандал. Відомий актор обіцяє розбити лице кінокритику

Актор Дмитро Ступка погрожує кінокритику за негативний відгук до фільму

Кінокритик Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін) розмістив негативний відгук на український фільм «Нереальний КОПець», який наразі йде в кінотеатрах. Натомість актор Дмитро Ступка, який знявся у цій стрічці, пообіцяв розбити йому обличчя.

Панкрухін на своїй сторінці в мережі Facebook зазначив, що «Нереальний КОПець» – це не кіно, а знущання над психікою й нервами людини. «Я в принципі знав, що мене чекає далеко не шедевр, але не думав, що це настільки жахливо. Фізично дві години неможливо було висидіти. Про темпоритм творці нічого не чули», – розповів він.

Панкрухін висміяв гру актора Дмитра Ступки. «Він недавно в інтерв’ю розповідав, як на багато він здатний в акторстві, але жахливий Богомазов (український театральний режисер – ред.) не дає йому грати в спектаклях на головних ролях. Справді, судячи з цього фільму, вистави Дмитра Михайловича багато втрачають без гри Дмитра Остаповича. Треба Богомазову терміново йти на цей фільм, щоби зрозуміти, який алмаз у нього під рукою захований і як може він заблищати на сцені. Усі ці «Богдан, він не стріляє», «В мене піс*н 13 см», «Облізуй пальці» просто наповнені комедійним генієм рівня Джима Керрі, Роуена Аткінсона, Чарлі Чапліна, Бастера Кітона і Юрія Нікуліна в одній особі. Говорячи простою мовою: «Це Гайдай якийсь», – написав Панкрухін.

Кінокритик зазначив, що в кінофільмі герої тільки те й роблять, що їздять на машині й розмовляють по 10 хвилин ні про що.

«У найкращих традиціях Вуді Аллена, тільки замість безглуздості буття вони обговорювали свої статеві органи, бомжів у машині, негрів із борщем і жартують над тим, що збоченець хотів зґвалтувати неповнолітню в підвалі. Причому кожна репліка відігравалася акторами, як то кажуть, на весь гонорар. Так, щоби кожен лицевий нерв рухався, а то раптом глядач не зрозуміє, що тут за емоція така: чи то страх, чи то радість, то чи параліч», – підсумував він.

Також кінокритик зазначив, що актор Дмитро Ступка надіслав йому кілька приватних повідомлень із образами та погрозами.

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Комедію «Нереальний КОПець» знімали на Одеській кіностудії. Режисерське крісло посів Олександр Біляк. Стрічку знімали без підтримки держави. Основний процес відбувався в Одесі, а також у Баку й Лос-Анджелесі.

«Український президент видає розпорядження, згідно якого діти всіх чиновників мають вчитися та працювати в Україні. Тому генералу при хорошій посаді нічого не залишається, як повернути свого синочка Василя додому та влаштувати працювати в поліцію. Живучи в Америці, хлопець навчився лише витрачати гроші на різний дорогий непотріб. Але в парі зі справжнім поліцейським, суворим лейтенантом Богданом Громовим сачкувати йому не вдасться й доведеться добросовісно опановувати професію. За місяць відбудеться чемпіонат із поліцейської майстерності, на якому сам Президент оцінить чи дійсно син посадовця гідний бути копом», – йдеться в описі фільму.

У стрічці, окрім Дмитра Ступки, знялися Станіслав Боклан, Богдан Юсипчук, Влад Яма, Анна Саліванчук та інші.