«Дайте спокій зі своєю мовою і чешіть у Львів». Актриса столичного театру спровокувала українофобський скандал

Катерина Алексєєва, яка відзначилася українофобськими заявами, є провідною акторкою Єврейського музично-драматичного театру ім. Шолом-Алейхема в Києві

Актриса Єврейського музично-драматичного театру накинулася на українську мову через пост Антіна Мухарського

Мистецтвознавиця та дружина письменника та музиканта Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська звинуватила провідну актрису Єврейського музично-драматичного театру ім. Шолом-Алейхема в Києві Катерину Алексєєву в українофобських заявах.

Як зазначила Бєльська, днями її чоловік Антін Мухарський на своїй Facebook-сторінці виклав її уривок «Про російськомовних українців» з їх спільної книжки «Як перейти на українську», котра вийде друком восени. Свій допис Мухарський проілюстрував світлиною дружини у вишиванці.

«Ми звикли й до палких дискусій, і до атак кремлівських ботоферм. Цього разу серед коментарів зустрічаю слова: «Бельська – прізвище чисто польське! Мухарський – єврейське. Зустрілися полька і єврей, і вирішили розповісти українцям, як їм правильно жити ... А наше стадо ведеться ... Вам по родоводу до України, як до Камчатки», – цитує коментарі актриси Бєльська у Facebook

Після того, як дружина Мухарського побачила, що це провідна актриса Єврейського музично-драматичного театру ім. Шолом-Алейхема, яка навчалася в Київському університеті ім. Карпенка-Карого, вона продовжила гортати коментарі.

«Ця особа (Алєксєєва, – ред.) виявилася багатослівною: «Дайте нам спокій зі своєю мовою і чешіть в свій Львів! Я любила українську мову, укр. літературу, до появи ось таких, як Ви ... Парочка зациклених укро-ексгібіціоністів, які намагаються нав'язувати свою точку зору, тим кому вона не потрібна...», – написала актриса російською мовою.

Вона також дала «характеристику» Бєльській: «Українка з чисто польським прізвищем, явно уродженка заходу, приїхала в моє рідне місто і впроваджує тут свої поняття, а Ви, як барани ведесь на цей брєд! Ця жінка маючи польське прізвище і родовід втюхує Вам свої підвалини ... Ніяка вона не українка, а полька».

У підтвердження свої слів Єлизавета Бєльська виклала скріншоти коментарів.

Варто зазначити, що Катерина Алексєєва є провідною акторкою Єврейського музично-драматичного театру ім. Шолом-Алейхема в Києві. Однією з останніх ролей якої є Юдіфь Кейт в виставі «Дружина-єврейка» за новелою Бертольда Брехта.

До слова, у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

Тим часом скандальну викладачку Більченко, яка виступала проти української мови, звільнили з університету Драгоманова.

Раніше компанія Columb Trade відмовила активістці руху «Відсіч» у працевлаштуванні через те, що вона спілкується українською мовою.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.