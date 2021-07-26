«Де захисники з бравих проросійських партій»: політолог прокоментував мовні скандали в Україні

З 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі

В Україні все частіше стали виникати конфлікт довкола мовного питання. Нещодавно «Главком» писав про продавчиню з Харкова, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. А також про звільнення славнозвісної викладачки Більченко. Утім, попри наявність таких конфліктів офіційно на захист «борців» за російську мову ніхто так не зголосився. Про це заявив політолог Денис Рибачок на сторінці у Fаcebook.

«Ну от: тьотку з Харкова, яка відмовлялася обслуговувати українською мовою і казала щось про Бандерштадт – звільнили. А до цього звільнили викладачку з унівєру Драгоманова. А до цього якась блогерка вибачалася. А до цього ще хтось. І всі закінчили погано. І що цікаво: де їх захисники з бравих проросійських партій? Які обіцяють захищати всіх «русскоговорящих граждан Украины»? Ммм? Немає. А людям проблеми створюють своєю пропагандою. Так би не видєлувалися на пустому місці – і при роботі були, і все було б нормально. А так – маємо що маємо. Нічого людей життя не вчить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради.

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак, у соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

Повідомляють, що шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Крім того, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.