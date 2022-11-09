День української писемності та мови: історія та традиції свята

День української писемності та мови відзначається з 1997 року

Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу

9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови.

Свято започатковане у 1997 році указом президента на підтримку ініціативи громадських організацій у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він був письменником-агіографом, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря.

Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам’ятки історіографії та літератури українців – «Повісті минулих літ». Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань.

Традиції святкування

У цей день в Україні:

покладають квіти до пам’ятника Нестору-літописцю;

відзначають найкращих популяризаторів українського слова;

заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;

стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги українських меценатів. Щорічна кількість учасників – понад 5 млн із 20 країн світу.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

9 листопада всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності, який започаткований у 2000 році.

Цьогоріч радіодиктант розпочнеться об 11:00. Авторкою тексту єписьменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева. Методичну роботу проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Охочим написати радіодиктант необхідно увімкнути «Суспільне» або етери «Українського радіо», «Радіо Культура», «Суспільне Культура» або зайти на сторінку «Суспільного» у Facebook. Після виконання роботи необхідно сфотографувати або відсканувати текст і надіслати його на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.

Носії української мови

Носіями української мови є 40-45 мільйонів людей, більшість з яких мешкають на території України. Поширена наша мова також у Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де проживають українці. Українська мова є другою або третьою слов'янською мовою за кількістю мовців і входить до 30 найпоширеніших мов світу.