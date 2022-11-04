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Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі
Усі охочі можуть спробувати свої сили та долучитися до флешмобу на підтримку України
фото з відкритих джерел

Мета радіодиктанту полягає в тому, щоб об’єднати людей навколо України в усьому світі

Суспільне мовлення запрошує всіх охочих долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2022, який відбудеться у День української писемності та мови – 9 листопада.

Організатори заходу повідомили, що авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. 

Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі фото 1

Мета радіодиктанту полягає в тому, щоб об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Українців закликають спробувати свої сили та долучитися до флешмобу на підтримку України. Для цього Суспільне мовлення запропонувало усі можливі формати для участі в Радіодиктанті: трансляції на радіо, телеканалі та діджитал-платформах. 

«Я припускаюся помилок, і всі припускаються помилок, але написання Радіодиктанту – це більше про процес, аніж про результат. Ми всі продовжуємо вчитися, ми рухаємося уперед. Мені йдеться тут більше про акт єднання, аніж про те, щоб написати все без жодної помилки», – розповіла в ефірі Українського Радіо Ірина Цілик. 

Для того, щоб написати Радіодиктант національної єдності-2022 9 листопада об 11:00 за київським часом, потрібно увімкнути ту платформу, яка є для зручною:

  • Українське Радіо або Радіо Культура;
  • телеканал Суспільне Культура;
  • діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
  • додатки suspilne.radio або Дія.

10 листопада буде оприлюднено текст диктанту, тому якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

  • Надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.
  • Сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected] або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Організатори заходу уточнили, що будуть вдячні, якщо учасники зроблять фото та відео того, як пишуть диктант чи готуються до нього та опублікують у соціальних мережах із гештегом #радіодиктант2022.

Додамо, що з початку введення у дію Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», тобто з 16 липня 2022 року, в Україні зафіксувано більше 2 тис. звернень.

Нагадаємо, що 1 вересня, в День знань, відомі українці показали своїх школяриків і розповіли, що для них означає День знань. 

Раніше ми повідомляли, що голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович дав поради, як найкраще вивчити історію України. Важливо нагадати, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово захоплених територіях.

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Теги: Україна освіта українці мова

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