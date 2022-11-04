Яким буде радіодиктант національної єдності-2022: організатори розповіли деталі

Усі охочі можуть спробувати свої сили та долучитися до флешмобу на підтримку України

Мета радіодиктанту полягає в тому, щоб об’єднати людей навколо України в усьому світі

Суспільне мовлення запрошує всіх охочих долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2022, який відбудеться у День української писемності та мови – 9 листопада.

Організатори заходу повідомили, що авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Мета радіодиктанту полягає в тому, щоб об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Українців закликають спробувати свої сили та долучитися до флешмобу на підтримку України. Для цього Суспільне мовлення запропонувало усі можливі формати для участі в Радіодиктанті: трансляції на радіо, телеканалі та діджитал-платформах.

«Я припускаюся помилок, і всі припускаються помилок, але написання Радіодиктанту – це більше про процес, аніж про результат. Ми всі продовжуємо вчитися, ми рухаємося уперед. Мені йдеться тут більше про акт єднання, аніж про те, щоб написати все без жодної помилки», – розповіла в ефірі Українського Радіо Ірина Цілик.

Для того, щоб написати Радіодиктант національної єдності-2022 9 листопада об 11:00 за київським часом, потрібно увімкнути ту платформу, яка є для зручною:

Українське Радіо або Радіо Культура;

телеканал Суспільне Культура;

діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;

додатки suspilne.radio або Дія.

10 листопада буде оприлюднено текст диктанту, тому якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected] або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Організатори заходу уточнили, що будуть вдячні, якщо учасники зроблять фото та відео того, як пишуть диктант чи готуються до нього та опублікують у соціальних мережах із гештегом #радіодиктант2022.

Додамо, що з початку введення у дію Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», тобто з 16 липня 2022 року, в Україні зафіксувано більше 2 тис. звернень.

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