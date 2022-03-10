Десятки радіостанцій у Європі транслюватимуть «Оду до радості» Бетховена на підтримку України

«Ода до радості» – гімн Європейського союзу та Ради Європи, що вважається одним із символів Європи

Сьогодні 56 класичних радіоканалів у 32 країнах, які є членами Європейської мовної спілки, упродовж дня транслюватимуть Дев’яту симфонію Бетховена «Ода до радості», яка є гімном Євросоюзу, на підтримку України, проти якої Росія розпочала повномасштабну війну. Суспільне мовлення транслюватиме класичний твір на «Українському радіо». Про це йдеться на сайті Європейської мовної спілки.

Гімн Європи (European Anthem) – «Ода до радості» – гімн Європейського союзу та Ради Європи, що вважається одним із символів Європи.

Завдяки ініціативі румунського радіо Radio Romania «Ода до радості» звучатиме на хвилях радіостанцій 32 країнах у різний час доби та у різних версіях від музикантів, обраних кожною країною-учасницею ЄМС для цього дня.

Головна редакторка Radio Romania Muzical та ініціаторка проєкту Крістіна Командазу розповіла, що у скрутні часи Європі необхідно пам’ятати символи найкращого з того, що ми відстоюємо.

«А який символ кращий, ніж один із шедеврів людського творчого розуму, 9-та симфонія Бетховена, з її зв’язком із поняттями братерства та миру? Протягом останніх 50 років вона була гімном Європейського Союзу, який прагне підтримувати цінність життя кожної людини, ким би вона не була. Незалежно від того, чи слухаєте ви всю симфонію, чи лише її останню частину, вона зв’яже вас із цінностями, які лежать в основі суспільства, в якому ми живемо, заради захисту якого помирають», – зазначила вона.

10 березня «Оду до радості» жителі Румунії зможуть прослухати не тільки на концертах чи радіо, але й супермаркетах, бібліотеках, офісах та інших нетрадиційних місцях.

Напередодні на Майдані Незалежності відбувся концерт-заклик про закриття неба над Україною.

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