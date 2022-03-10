Росія втікає із Ради Європи

У МЗС РФ вважають, що нібито «хід подій стає незворотнім»

Росія більше не має наміру брати участь у діяльності Ради Європи, оскільки країни Заходу нібито «підривають роботу цієї організації». Відповідну заяву зробили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляють окупаційні ЗМІ.

«Недружні Росії держави ЄС і НАТО, зловживаючи своєю абсолютною більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи (КМСЄ), продовжують лінію на руйнування Ради Європи та загального гуманітарно-правового простору в Європі», – йдеться у заяві.

У МЗС РФ вважають, що нібито «хід подій стає незворотнім».

«Росія не має наміру миритися з цими підривними діями, що здійснюються колективним Заходом у руслі насадження «порядку, заснованого на правилах» на заміну зневаженого США та їх сателітами міжнародного права», – вказано у заяві.

Там також повідомили, що Росія «не братиме участі в перетворенні «натовцями» і слухняно наступним за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування», –повідомили в російському МЗС.

«Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії», – додають у заяві.

Як раніше повідомлялося, спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.