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    Росія втікає із Ради Європи

    Росія втікає із Ради Європи
    фото: pravda.com.ua

    У МЗС РФ вважають, що нібито «хід подій стає незворотнім»

    Росія більше не має наміру брати участь у діяльності Ради Європи, оскільки країни Заходу нібито «підривають роботу цієї організації». Відповідну заяву зробили у Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляють окупаційні ЗМІ.

    «Недружні Росії держави ЄС і НАТО, зловживаючи своєю абсолютною більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи (КМСЄ), продовжують лінію на руйнування Ради Європи та загального гуманітарно-правового простору в Європі», – йдеться у заяві.

    У МЗС РФ вважають, що нібито «хід подій стає незворотнім».

    «Росія не має наміру миритися з цими підривними діями, що здійснюються колективним Заходом у руслі насадження «порядку, заснованого на правилах» на заміну зневаженого США та їх сателітами міжнародного права», – вказано у заяві.

    Там також повідомили, що Росія «не братиме участі в перетворенні «натовцями» і слухняно наступним за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування», –повідомили в російському МЗС.

    «Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії», – додають у заяві.

    Як раніше повідомлялося, спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

    Теги: МЗС ЄС Росія США НАТО війна ПАРЄ #stoprussia
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    Росія втікає із Ради Європи