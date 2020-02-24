У київському метро курсує потяг, присвячений воєнному екшену «Черкаси» (фото)



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Постери у метро розповідають історію тральщика Фото: Київський метрополітен

Прем’єра воєнної екшн-драми «Черкаси» 27 лютого

Синьою гілкою київського метро, що йде від «Героїв Дніпра» до «Теремків», курсує потяг, присвячений воєнній екшн-драмі «Черкаси».

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

На стінах потяга розміщені постери, що розповідають історію тральщика та опору його команди під час анексії Криму 2014 року.

«Черкаси» – український повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка, заснований на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш консультував знімальну команду під час роботи над стрічкою. До акторського складу увійшли моряки, які під керівництвом Федаша тримали оборону на кораблі у 2014 році.

Дивіться офіційний трейлер до одного з найбільш очікуваних українських кінопроєктів 2020 року – воєнної екшн-драми «Черкаси».

Прем’єра воєнної екшн-драми «Черкаси» 27 лютого.