Джамала розказала, як прості грузини допомагають Україні (фото)

Поки грузинська влада підігрує Путіну, прості грузини не просто допомагають, а живуть Україною

Українська співачка Джамала наразі їздить різними містами Європи та організовує концерти, на яких збирає кошти і передає на потреби ЗСУ. Напередодні артистка виступила у Тбілісі та розповіла про підтримку, що всупереч неоднозначним діям грузинського уряду, грузинський народ активно підтримує українців.

«Тисячі людей, що серцем з Україною. І це тільки те, що назовні. Сьогодні вранці мала зустріч з Ніно, яка була ідеологом вчорашнього For Ukraine. Після розмови зрозуміла, що багато справ людей не афішується. Відправляється гуманітарна допомога, паливо, облаштовуються дитсадки для дітей, що прибули…Розповідає, що деякі не просто допомагають, а живуть Україною. Не втомлююся дякувати кожному, хто підтримує нас: говорить, організовує благодійні концерти, допомагає тим, чим може. Разом ми здолаємо найбільше зло» – розповіла Джамала.

У інстаграмі Джамала розповіла, що поряд з нею зараз її сини і найближчі друзі. Разом з ними співачка мріє якнайшвидше поїхати додому і влаштувати грандіозний концерт у Києві на знак перемоги України.

Нещодавно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив грузинського колегу Шалву Папуашвілі відвідати зруйновані російськими військами Бучу та Ірпінь, але той відмовився.

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».