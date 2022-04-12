Івано-Франківськ готовий прийняти ще 100 тис. переселенців

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що місто переповнене, але новоприбулим не відмовлятимуть

На тлі загострення ситуації на сході України і закликів влади до місцевих мешканців евакуюватися Івано-Франківськ заявляє про готовність прийняти ще переселенців. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав мер обласного центру Руслан Марцінків.

«У місті вже живуть близько 33 тисячі зареєстрованих офіційно переселенців, а реально їх тисяч 45. Зрозуміло, що прийняти додаткову кількість буде досить проблематично, але в короткостроковій перспективі ми готові. Тобто у нас є школи, певна кількість матраців, логістика краща, ніж це було в перші тижні. Ну і ще ми ж бачимо, що мешканці Києва, Київської, Чернігівської, Сумської областей поступово повертаються додому», – сказав він.

Марцінків переконаний, що місто впорається, хоча буде складно.

«Вважаю, що взагалі рішення про евакуацію людей із Донецької, Луганської областей є правильним і вчасним, тому що дуже важко воювати, коли під боком купа цивільного населення. Ми зі свого боку намагатимемося дати прихисток людям. Дуже багато переселенців вже навіть знайшли роботу в Івано-Франківську», – зазначив мер.

За його словами, Івано-Франківськ може ще прийняти десь до 100 тисяч осіб, задіюючи школи, садочки.

«Але це критична цифра для інфраструктури Івано-Франківська», – підкреслив Марцінків.

Він поки що не може оцінити, чи є це тягарем для міста. «Звісно, є і підприємства, які переїжджають до міста. З переселенців хтось багатший, хтось бідніший і тут ми повинні дати можливість кожному. Зрозуміло, що багатші орендують номери в готелях чи квартири та таким чином вкладають кошти в економіку міста. А бідніших ми розселяємо в школах, спортзалах, садках. Заснували дуже багато курсів: стрілецтва, медичної допомоги, української мови, національно-визвольної боротьби, екскурсії по місту, щоб люди трошки відволіклися. Частину людей безкоштовно годуємо, хтось може пообідати за 30 гривень. На допомогу від держави стоять величезні черги, в ЦНАПах щоденно реєструються по 3,5-4 тисячі людей», – розповів мер Івано-Франківська.

Як повідомлялося, Тернопіль готовий прийняти до десяти тисяч переселенців.