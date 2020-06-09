Дуже непрозора: Ткаченко хоче переглянути процедуру внесення до «чорних списків»
Міністр культури зазначив, що без закону, де було б прописано таку процедуру, її переглянути неможливо, але точно варто це зробити
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що процедура внесення до «чорних списків» за антиукраїнські висловлювання і відвідування Криму дуже непрозора і вимагає перегляду.
Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег».
«Взагалі сама процедура занесення до «чорних списків» дуже непрозора», - сказав він.
За словами Ткаченка, спочатку туди вносили тих людей, хто завдає шкоди або загрожує українській державі.
Він також зазначив, що без закону, де було б прописано цю процедуру, її переглянути неможливо, але точно варто це зробити.
Як повідомлялось, міністр культури та інформаційної політики поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів. Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю. Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд до країни 675 російським громадянам у 2019 році.
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