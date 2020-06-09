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    Дуже непрозора: Ткаченко хоче переглянути процедуру внесення до «чорних списків»

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    За словами Ткаченка, спочатку до чорних списків вносили тих людей, хто завдає шкоди або загрожує українській державі - Дуже непрозора: Ткаченко хоче переглянути процедуру внесення до «чорних списків»
    За словами Ткаченка, спочатку до чорних списків вносили тих людей, хто завдає шкоди або загрожує українській державі
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Міністр культури зазначив, що без закону, де було б прописано таку процедуру, її переглянути неможливо, але точно варто це зробити

    Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що процедура внесення до «чорних списків» за антиукраїнські висловлювання і відвідування Криму дуже непрозора і вимагає перегляду.

    Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег».

    «Взагалі сама процедура занесення до «чорних списків» дуже непрозора», - сказав він.

    За словами Ткаченка, спочатку туди вносили тих людей, хто завдає шкоди або загрожує українській державі.

    Він також зазначив, що без закону, де було б прописано цю процедуру, її переглянути неможливо, але точно варто це зробити.

    Як повідомлялось, міністр культури та інформаційної політики поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмівВін наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю. Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд до країни 675 російським громадянам у 2019 році.

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