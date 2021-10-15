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    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)

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    На святкування до знаменитої бабусі завітала і онучка Антоніна, яка проживає у Росії - Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    На святкування до знаменитої бабусі завітала і онучка Антоніна, яка проживає у Росії
    фото Ольга Сумська/Instagram

    Народна артистка України Ольга Сумська зробила пряме включення зі святкування своєї матері Ганни Іванівни

    У четвер, 14 жовтня, мама народної артистки Ольги Сумської відзначила день народження. Ганні Іванівні Сумській виповнилося 88 років. Привітати зі святом акторку завітала її зоряна донька із сім’єю. Артистка, яка любить виставляти на публіку особисте життя, і цього разу святкування перетворила на перфоменс – зробила пряме включення на сторінці у Fаcebook.

    Так, мамі артистки, Ганні Іванівні виповнилося 88 років. Ольга разом з доньками та чоловіком приїхала до мами, аби привітати іменинницю.

    «Ось і настав день, коли ми можемо привітати нашу покровительницю, нашу берегиню династії Сумських Ганну Іванівну з днем народження. Сонечко, ми щасливі, що ти у нас є. Ми тобі бажаємо міцного здоров’я, щастя. А щастя – це ти!» – зазначила у привітанні Сумська.

    На що Ганна Іванівна відповіла: «Для мене щастя – це ви».

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    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)
    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)

    На відео артистка уточнює, що Ганна Сумська зіграла 130 ролей. Ольга Сумська з запалом справжньої інтерв'юерки розпитала маму про її творчий шлях та виклала коротку біографію акторки.

    На святкування до знаменитої бабусі завітала й онучка Антоніна, яка проживає у Росії.

    Ганна Іванівна Сумська́ (дів. Опана́сенко) народилася 15 жовтня 1933 року в селі Катюжанка Вишгородського району на Київщині. Українська актриса, заслужена артистка УРСР.

    У 1955 закінчила Київський театральний інститут. Працювала у театрах:

    • Кримський – 195557,
    • Львівський театр ім. М. Заньковецької, 195767
    • Запорізький театр ім. Щорса, 196780
    • Полтавський музично-драматичний театр ім. Гоголя, 198090
    • Київський театр «Будьмо», 199093

    З 1993 у Національному українському драматичному театрі.

    Ганна Сумська зіграла понад 150 ролей.

    • 1975 – заслужена артистка УРСР
    • 2006 – Лауреат Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації «Знакова постать».

    Дружина актора В'ячеслава Сумського, мама актрис театру, кіно і телебачення Наталі Сумської та Ольги Сумської.


    Раніше, Ольга Сумська обурилася через занедбаний парк у рідному Запоріжжі.

    У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 25-ту річницю весілля.

    Також,22 серпня народна артистка України Ольга Сумська відзначає ювілей – їй виповнюється 55 років.

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    Теги: актриса
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    Старійшина акторської династії Сумських відзначила 88-річчя (фото, відео)