Гуцульський аркан з Ковалівкою внесли до переліку нематеріальної спадщини України



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Аркан з Ковалівкою танцюють на весіллях, днях народження, хрестинах

Аркан з Ковалівкою – чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою

Міністерство культури України, враховуючи рекомендації Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, включило три елементи нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України МКІП.

Серед них – особливе виконання аркану в околицях Коломиї, інформує пресслужба Міністерства.

«Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ» став загальноукраїнською спадщиною відповідно до наказу № 2008 Міністерства культури та інформаційної політики України від 5 серпня 2020 року.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко.

«Включення аркану з Ковалівкою стало можливим завдяки співпраці Відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, Публічної бібліотеки імені Володимира Грабовецького, Народного дому с. Слобода, Будинку культури смт. Печеніжин, бібліотеки-філії с. Княждвір та носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини – поводирів танцю», – розповів він.

Аркан з Ковалівкою – чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою. В побуті танець завжди танцюють з двох частин, загалом називаючи його «Аркан».

Перша частина – відома мелодія аркану, яка у Печеніжинській ОТГ має особливість у вигляді включення ще однієї музичної теми. Аркан танцюють в колі, кладучи руки на рамена. Основний крок: на раз права нога ставиться вправо, на два ліва нога йде вправо позаду правої, на три права нога знову іде вправо, на чотири танцюрист злегка підстрибує на правій нозі (наче балансує, не відриваючи носка від землі), ліва нога підноситься вправо вверх, на п’ять ліва нога ставиться на підлогу, на шість танцюрист злегка підстрибує на лівій нозі, а права нога підноситься вліво вверх. Автентичний танець «Аркан» танцюють так, як «провадить» поводир. Поводир імпровізаційно комбінує відомі йому та танцюристам команди, заздалегідь вигукуючи їх. Музики слухають поводиря.

Друга частина починається із вигука поводиря – «Ковалівка», який є сигналом для музик змінити мелодію. За командою «А рісна на місци» – чоловіки, трохи відпочивши, знов кладуть руки на рамена і починають дубасувати – сильно вибивати ногами на місці. На початку Ковалівки, за командою «Співай», чоловіки приспівують.

По закінченню Ковалівки танець може переходити у популярний на Гуцульщині танець «Гуцулка», який виконується чоловіками і жінками у парах.

Аркан з Ковалівкою танцюють на весіллях, днях народження, хрестинах. Окремо аркан, як показовий номер, виконують під час свят у громаді.