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    З будівлі Національного художнього музею обвалився портик (фото)

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    З будівлі Національного художнього музею обвалився портик (фото)
    Фото міністра культури Олександра Ткаченка

    За словами міністра, процедуру оформлення коштів на проєкт ремонтно-реставраційних робіт буде запущена вже з понеділка

    Національний художній музей тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика.

    Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.

    «Прикро, але разом з Національним художнім музеєм мусимо повідомити про тимчасову зупинку його роботи у зв’язку з обвалом портика. Питання критичне. Вже готуємо документи для виділення коштів на ремонт з резерву Кабміну. Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам», – написав Ткаченко.

    Він також опублікував відповідні фото.

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    За словами міністра, ця ситуація вкотре підкреслює важливість для України старту проєкту «Велика реставрація».

    «Загальна сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. До кінця року необхідно виділити 30 млн грн. Серед першочергових робіт: ремонт портика, який руйнується, рихтування та скульптурна група «Аполлон і музи», – розповів Ткаченко.

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    За словами міністра, процедуру оформлення коштів буде запущено вже з 10 серпня.

    «Залучимо весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей став знову відкритим для відвідувачів», – запевнив Ткаченко.

    Нагадаємо, в Україні з 2 липня дозволили відкрити кінотеатри, які до цього два місяці не працювали через жорсткий карантин. Однак і в перші тижні роботи цей бізнес не зміг отримати серйозний прибуток – за липень касові збори просіли в 10 разів порівняно з аналогічним періодом рік тому. Проблема не тільки в карантині, запевняють кінопрокатники.

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