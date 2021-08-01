Гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення

У Катерини Павленко збільшилися і гонорари, і кількість прихильників

За словами солістки гурту Катерини Павленко, через концерти вона зовсім немає часу витрачати гроші

Фольк-гурт Go_A після – чи не єдині українські артисти, які гастролюють Європою. При цьому після участі у «Євробаченні» гонорари музикантів зросли утричі. Про це солістка гурту Катерина Павленко розповіла у програмі «Світське життя». Також вона зізналася, що через концерти зовсім немає часу витрачати гроші.

– Не маю схильності купувати дорогі речі, тому не робила імпульсивних покупок, але нещодавно придбала собі парфуми Chanel, – поділилася Катерина Павленко.

Фронтвумен Go_A відмовилася розповісти, чи зайняте зараз її серце, однак зізналася, що після «Євробачення» прихильників у неї значно побільшало.

– Вони стали зовсім іншими, але спільна риса в принципі залишилася в них – це розумні, прогресивні і з дуже хорошим музичним смаком хлопці, – розповіла співачка.

Раніше представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму Instagram вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.