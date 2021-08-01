Дев’ять поширених схем шахрайства у Facebook: фахівці розповіли, як не стати жертвою

Facebook є однією з найпопулярніших соцмереж, якою щомісяця активно користуються понад 2,85 мільярдів людей

Шахраї широко використовують популярну соціальну мережу Facebook для виманювання грошей. Експерти міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення перерахували шахрайські схеми і розповіли, як від них захиститися.

Фішинг-шахрайство

Для того, щоб виманити особисту інформацію користувача, шахраї відправляють повідомлення про сторонній вході в профіль, скидання пароля або подібні події, які вимагають негайного втручання. За допомогою посилань на підроблену сторінку для входу, аферисти отримують доступ до облікового запису жертви.

Ознаки фішингу: загальне привітання на початку листа і використання неправильної адреси електронної пошти відправника, не пов’язаної з Facebook, а також орфографічні помилки.

Для перевірки правильного формату адреси підтримки, необхідно зайти у свій обліковий запис і відправити запит на скидання пароля. Отримавши офіційний лист, потрібно перевірити адресу електронної пошти Facebook для зв’язку зі своїми користувачами.

Афери з пропозицією позики

У цій схемі публікується оголошення про позику з низькою процентною ставкою. Обов’язковою умовою її отримання є невелика передоплата. Публікація часто містить певну історію для достовірності. Кредитор в ній може бути успішним бізнесменом з «перевіреною» репутацією і численними задоволеними клієнтами.

Одна з ознак обману – велика кількість граматичних і синтаксичних помилок в тексті. Такі публікації варто не тільки ігнорувати, але і повідомляти про них до Центру обслуговування Facebook.

Клонування профілів

Шахраї також вдаються до створення копій профілю. З них вони виманюють гроші під виглядом передоплати, або прямо просячи допомоги. Також в акаунтах-клонах можуть розміщуватися посилання на привабливий контент. При переході за ними пристрій заражається шкідливим програмним забезпеченням. Щоб дізнатися, чи немає у вашого облікового запису клону, необхідно здійснити пошук свого імені в Facebook.

Фальшиві прямі ефіри

Шахраї влаштовують прямі ефіри за участю знаменитостей, частково вони можуть використовувати реальні відео зірок. Однак в назві аккаунта, як правило, є помилка в написанні або доповнення буквами (наприклад, «TV»). Після поширення відео аферист переконує глядачів поділитися конфіденційними даними або відправити гроші. Фахівці радять не відвідувати прямі ефіри в невідомих групах і на підозрілих сторінках.

Шахрайство з розіграшами

Також обманщики можуть створювати підроблені сторінки брендів або зірок і розігрувати там цінні призи. Для «участі» вимагають ставити лайки, залишити коментар або позначку у себе на сторінці. Після цього шахраї намагаються виманити особисті дані. Щоб не потрапити на їх вудку, потрібно перевірити справжність сторінки з розіграшем і знайти офіційний сайт організації.

Афери з криптовалютою

Шахраї використовують зростаючу популярність криптовалюти в своїх аферах, користуючись іменами знаменитостей. Мета схем та ж – виманити у жертви конфіденційну платіжну інформацію або дані для доступу до криптогаманця.

Небезпечна реклама та шахрайство під час покупок

Аферисти створюють рекламу, яка перенаправляє на підроблений інтернет-магазин з товарами дорогих брендів за дуже низькими цінами. Метою фальшивого магазину є збір особистої або платіжної інформації користувача.

Надалі з її використанням з карти можуть бути списані гроші. Роблячи онлайн-покупки необхідно переконатися в достовірності і добрій репутації інтернет-магазину.

Шахрайство з благодійністю

Не гребують обманщики і збагаченням на трагічних подіях. Вони створюють фальшиву групу допомоги в Facebook і виманюють гроші у жалісливих користувачів. Не варто відгукуватися на подібні прохання про допомогу. Пожертви краще здійснювати виключно на офіційному сайті благодійної організації або фонду, перевіривши їх роботу і канали пожертвувань.

Фальшиві повідомлення

Мішенню аферистів стають не тільки звичайні користувачі, але і профілі компаній. Вони можуть нібито від імені служби підтримки Facebook, повідомляти їм про недотримання політики соцмережі і давати посилання для «офіційного» звернення, яке веде на форму, після заповнення якої людина перенаправляється на підроблену сторінку для входу в Facebook.

Звертати увагу варто тільки на повідомлення, що прийшли через офіційні канали підтримки Facebook. Всі інші повідомлення такого роду потрібно ігнорувати і не переходити за вказаними в них посиланнями.