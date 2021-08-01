Битва силовиків за Чауса, ядерна кнопка Арахамії та пожежі в Туреччині. Топ-10 подій тижня

За суддю Чауса боролися поліція, СБУ та НАБУ. Поки що виграла Служба безпеки

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Окрім олімпійських змагань у Токіо, українці цього тижня мали змогу спостерігати, як силовики наввипередки ганяються за екссуддею Миколою Чаусом, який несподівано знайшовся у селі на Вінниччині.

Також стало зрозуміло, як працюватимуть навчальні заклади у випадку зростання кількості хворих на коронавірус.

Президент Володимир Зеленський зробив низку кадрових призначень у ЗСУ, а глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія несподівано почав жалкувати за втраченим ядерним потенціалом України.

Крім того, на нас чекають нові тарифи на електрику та черговий інфляційний стрибок. Отож, десять найголовніших новин за останні сім днів від «Главкому».

Пригоди судді Чауса: через утікача почубилися поліція, СБУ та НАБУ

У селі Мазурівка Вінницької області сьогодні знайшовся колишній суддя Микола Чаус. Раніше його нібито викрали з Молдови. 30 липня чоловік сам прийшов до будівлі сільської ради. Такою інформацією поділився її голова Валерій Груньківський.

Сільський голова зазначив, що Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води. Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ, які «відбили» його у поліції.

Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували.

Пізніше СБУ розповіла деталі про місце перебування Чауса. У відомстві заявили, що наразі судді-утікачу надають необхідну медичну допомогу.

Поневіряння Чауса викликали шквал мемів у мережі.

Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони

Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.

За словами міністра, працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації.

«У разі виходу регіону із «зеленої» зони, тобто потрапляння в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менш як 80% повністю вакцинованих працівників», – сказав Ляшко.

Анталія у вогні: МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти

Щонайменше три особи стали жертвами лісових пожеж у турецькій Анталії. Пожежі вирують поблизу міста Манавгат.

До лікарень через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих. Нагадаємо, в турецькому місті Манавгат, що у районі Анталії, спалахнула лісова пожежа. Мешканців трьох мікрорайонів евакуювали.

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі.

«З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів», – зазначило відомство. МЗС поінформувало, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів. Підкреслюється, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо.

Україна відправила до Туреччини пожежні літаки. Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

«Могли шантажувати весь світ». Арахамія вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою». Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24» в інтерв'ю програмі «Хард з Влащенко».

«У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання незначущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами би всі розмовляли по-іншому, домовлялися б по-іншому», – заявив він.

Пізніше Арахамія почав виправдовувати свої скандальні висловлювання про «ядерний шантаж».

РНБО прийняла рішення щодо тарифів на електроенергію: що чекає українців

Рада національної безпеки і оборони України схвильована через монополізацію енергетичної галузі та небезпечну тенденцію, яка спостерігається в ній сьогодні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, яким чином в країні планують боротися з нею у разі загрози національній безпеці.

«РНБО спостерігає дуже небезпечні тенденції в енергетичній галузі. Ми бачимо монополізацію. Це пан Ахметов, Новинський, Боголюбов, Суркіси, Григоришин, Льовочкін, Коломойський, і громадянин Росії Воєводін. Вони володіють газорозподільчою мережею. У разі загрози нацбезпеки ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо маніпулювати тарифами», – заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що координаційний орган прийняв рішення про те, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підійматися.

«Тариф на електроенергію для уразливих верств не може бути піднятий. Таке рішення на РНБО було прийнято», – відзначив Данілов.

Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні

Споживча інфляція наприкінці 2021 року становитиме 9,6%, а у другому півріччі 2022 року повернеться до цільового значення у 5%. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

«Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%», – йдеться в повідомленні.

Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

Зазначимо, у червні споживча інфляція в Україні становила 9,5% порівняно із червнем 2020 року і була вищою за квітневий прогноз НБУ (9,2%).

Зеленський на Донеччині представив нового командувача Операцією Об’єднаних сил

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час поїздки в Донецьку представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

«З великою радістю хочу представити вам нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича», – заявив Зеленський.

Напередодні Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Авіакатастрофа на Прикарпатті

У селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Під час надзвичайної події загинуло чотири людини. За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинув співвласник приватного аеродрому в Коломиї, легендарний пілот та інструктор Ігор Табанюк. На борту літака також перебувало троє громадян США.

А в Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що у цій авіакатастрофі загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район. Стражі порядку вже з'ясовують справжні причини авіакатастрофи. Серед основних версій – порушення пілотом правил безпеки та технічні неполадки.

Українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі

Альпіністка з Мукачева Ірина Галай встановила унікальне досягнення. Вона стала першою українкою, якій підкорилися дві найвищі точки світу. 2018 року Ірина зійшла на Еверест, а сьогодні стало відомо, що український прапор встановлено і на пакистанському 8-тисячнику К2 (Чогорі). Висота другого піку світу складає 8611 метрів .

Разом за Галай у групах піднімалися Дмитро Семеренко з Дніпра і Валентин Сипавін з Харкова.

Для Ірини і Дмитра сходження на Чогорі стало першим і вони, відповідно, стали п’ятим і шостим українськими альпіністами на другій вершині світу.

Українці на Олімпіаді: до бронзових нагород додалося «срібло»

Восьмий день Олімпіади добре розпочали Українські спортсмени. Михайло Романчук виграв «срібло», а Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і гарантував собі бронзову нагороду.

Змагальний день 31 липня на Олімпіаді розпочався для збірної України досить вдало. Одразу дві наші легкоатлетки подолали кваліфікацію на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова і Вікторія Ткачук виграли свої забіги, особливо не напружуючись. Півфінали в дисципліні відбудуться другого серпня.

Звитяги легкоатлетів на цьому завершилися. Метальниця диску Наталія Семенова провалила відбір до фіналу. З трьох спроб їй вдалося використати лише останню, і та була надто невиразна. Щоб пройти кваліфікацію, їй не вистачили аж сім метрів. В підсумку з найгіршим результатом у з кар’єрі вона посіла останнє, 31 місце.

19-річний український плавець Владислав Бухов не зміг пройти у фінал запливу на 50 метрів вільним стилем. У кваліфікації українець з особистим рекордом виграв свій заплив, але у півфіналі не зміг його повторити. Тієї однієї десятої секунди йому якраз і не вистачило, щоб увійти до вісімки найкращих.

Але як порадувала Еліна Світоліна! Надважкий матч за «бронзу» і перемога на характері. Це треба бачити у фотогалереї. Дивіться також усі результати змагань 31 липня.