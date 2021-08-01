Вчені назвали хвороби, які спричиняє забруднене повітря
Джерелами забруднення виступають транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива, тощо
На розвиток хронічних форм захворювань впливає довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі
Вчені підтвердили, що довгостроковий вплив забрудненого повітря впливає на ризик розвитку хронічного риносинуситу у людей, які не страждають на алергію.
Висновки вчених з Університету Джонса Хопкінса (США) представлені у статті для American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, – повідомляє Укрінформ.
Так, науковці заявили, що на розвиток хронічної форми цього захворювання впливає і довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі.
Учасниками дослідження стали 6102 дорослих пацієнти, 2034 з яких страждали на хронічний риносинусит (але не на алергію). Всі вони проживали в районах з високим вмістом у повітрі PM 2,5 – дрібних твердих частинок і крапельок рідини розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра, приблизно у 30 разів тонших за людську волосину. Вони складаються з суміші пилу, бруду, сажі, диму, органічних сполук і металів і пов’язані з високим ризиком серцево-судинних захворювань, астми, раку і хронічної обструктивної хвороби легень, неврологічних розладів, а також зі зниженням когнітивних здібностей і передчасною смертю.
Джерелами забруднення виступають транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива тощо.
В результаті вчені з’ясували, що учасники, які давно мешкають в районах з найвищими концентраціями такого дрібного «пилу», з більшою ймовірністю стикалися з хронічним риносинуситом, цитує статтю Naked Science.
Наприклад, вплив протягом п’яти років означав підвищений у півтора раза ризик розвитку цієї хвороби і в п’ять разів – тяжкого пансінусіта, коли в усіх чотирьох групах придаткових пазух носа накопичуються гній і слиз.