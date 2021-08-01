Вчені назвали хвороби, які спричиняє забруднене повітря

На розвиток хронічних форм захворювань впливає довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі

Вчені підтвердили, що довгостроковий вплив забрудненого повітря впливає на ризик розвитку хронічного риносинуситу у людей, які не страждають на алергію.

Висновки вчених з Університету Джонса Хопкінса (США) представлені у статті для American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, – повідомляє Укрінформ.

Так, науковці заявили, що на розвиток хронічної форми цього захворювання впливає і довгостроковий вплив крихітних часток, що містяться в забрудненому повітрі.

Учасниками дослідження стали 6102 дорослих пацієнти, 2034 з яких страждали на хронічний риносинусит (але не на алергію). Всі вони проживали в районах з високим вмістом у повітрі PM 2,5 – дрібних твердих частинок і крапельок рідини розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра, приблизно у 30 разів тонших за людську волосину. Вони складаються з суміші пилу, бруду, сажі, диму, органічних сполук і металів і пов’язані з високим ризиком серцево-судинних захворювань, астми, раку і хронічної обструктивної хвороби легень, неврологічних розладів, а також зі зниженням когнітивних здібностей і передчасною смертю.

Джерелами забруднення виступають транспорт, будівництво, ерозія дорожнього покриття або ґрунту, виробництва, сільське господарство, спалювання твердих видів палива тощо.

В результаті вчені з’ясували, що учасники, які давно мешкають в районах з найвищими концентраціями такого дрібного «пилу», з більшою ймовірністю стикалися з хронічним риносинуситом, цитує статтю Naked Science.

Наприклад, вплив протягом п’яти років означав підвищений у півтора раза ризик розвитку цієї хвороби і в п’ять разів – тяжкого пансінусіта, коли в усіх чотирьох групах придаткових пазух носа накопичуються гній і слиз.