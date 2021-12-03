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    «Пишаюся тим, що я росіянка»: столична вчителька накинулася на учня через мову

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    Мовний скандал&nbsp;стався в столичному ліцеї № 303 в Дарницькому районі - «Пишаюся тим, що я росіянка»: столична вчителька накинулася на учня через мову
    Мовний скандал стався в столичному ліцеї № 303 в Дарницькому районі
    фото ілюстративне: obozrevatel.com

    Викладачка німецької обурилася тим, що учень попросив її говорити державною мовою

    У Києві вчителька німецької мови заявила, що вона не українка, а росіянка і дуже цим пишається. Відео з шкільного класу опублікував Telegram-канал «Катарсис».

    Зазначається, що інцидент стався в столичному ліцеї № 303 в Дарницькому районі.

    «Я пишаюся тим, що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли і нічого!», – сказала вчителька учням.

    Ймовірно, викладачка німецької обурилася тим, що учень попросив її говорити державною мовою.

    Після гнівних реплік вчителька все ж відповіла українською: «Потрібно звертатися до вчителя з повагою».

    До слова, раніше директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео).

    Також аптекар у Києві відмовився обслуговувати клієнта українською.

    Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

    Восени у столиці сталася трагедія: через українську мову зарізали молодого спортсмена.

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    Теги: Київ школа мова скандал українська мова вчитель учні
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    «Пишаюся тим, що я росіянка»: столична вчителька накинулася на учня через мову