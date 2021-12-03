«Пишаюся тим, що я росіянка»: столична вчителька накинулася на учня через мову

Мовний скандал стався в столичному ліцеї № 303 в Дарницькому районі

Викладачка німецької обурилася тим, що учень попросив її говорити державною мовою

У Києві вчителька німецької мови заявила, що вона не українка, а росіянка і дуже цим пишається. Відео з шкільного класу опублікував Telegram-канал «Катарсис».

Зазначається, що інцидент стався в столичному ліцеї № 303 в Дарницькому районі.

«Я пишаюся тим, що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли і нічого!», – сказала вчителька учням.

Ймовірно, викладачка німецької обурилася тим, що учень попросив її говорити державною мовою.

Після гнівних реплік вчителька все ж відповіла українською: «Потрібно звертатися до вчителя з повагою».

До слова, раніше директорка київського театру заявила, що в Україні спалюють книги російських класиків (відео).

Також аптекар у Києві відмовився обслуговувати клієнта українською.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Восени у столиці сталася трагедія: через українську мову зарізали молодого спортсмена.