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    Нападник «Реала» встановив рекорд століття на початку сезону

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    33-річний Карім Бензема так корисно не грав навіть у молодості - Нападник «Реала» встановив рекорд століття на початку сезону
    33-річний Карім Бензема так корисно не грав навіть у молодості
    Фото з відкритих джерел

    Карім Бензема в шістьох матчах забив вісім м’ячів і віддав сім гольових передач

    Нападник збірної Франції і «Реала» Карім Бензема встановив рекорд результативності після стартових шести турів. У перших іграх сезону чемпіонату Іспанії француз записав на свій рахунок вісім голів і зробив сім результативних передач. Як повідомляє Opta, це найкращий показник для футболіста у XXI столітті.

    «Реал», який є суперником «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів, в останньому турі Прімери зустрічався з «Мальоркою». Бензема оформив дубль і зробив дві результативні передачі. Зустріч завершилася перемогою «Королівського клубу» з рахунком 6:1.

    «Реал» набрав 16 очок і очолив Прімеру. «Барселона», з якою в Лізі чемпіонів зустрінеться київське «Динамо», зіграла внічию з «Гранадою» – 1:1.

    Тим часом «Шахтар» і «Динамо» виявили сильнішого в матчі за Суперкубок України. Перемогли «гірники» – 3:0, після чого тренер киян Мірча Луческу відпустив кілька шпильок на адресу «Шахтаря» та його тренера. Роберто Де Дзербі з відповіддю не забарився.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Карім Бензема
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    Нападник «Реала» встановив рекорд століття на початку сезону