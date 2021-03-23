Керівниця Українського культурного фонду, на який уряд наслав аудиторів, зробила гучну заяву

У лютому 2021 року у виконавчої директорки Українського культурного фонду Юлії Федів, яка обіймала цю посаду з 2018 року, завершився контракт

Триває аудиторська перевірка Українського культурного фонду

Директорка Українського культурного фонду Юлія Федів заявила, що не братиме участі в конкурсі на посаду виконавчого директора. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я вирішила не брати участі в конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ. Позаду – три роки побудови одного з перших державних фондів. Створювати інституцію з нуля – це надзвичайний досвід. Ми будували УКФ на цінностях належного врядування, відкритості та довіри, і це об‘єднало команду, відгукнулося спільноті та принесло свій результат», – йдеться у повідомленні.

Федів сподівається, що команда Українського культурного фонду «й надалі зможе впроваджувати наші принципи вже під керівництвом нового директора чи директорки, за сприяння Наглядової ради і профільного міністерства».

Нагадаємо, 8 лютого 2021 року УКФ повідомив, що у виконавчої директорки Українського культурного фонду Юлії Федів, яка обіймала цю посаду з 2018 року, завершився контракт. Вона продовжить виконувати свої обов’язки поки проводять конкурс. Того ж дня Наглядова Рада УКФ оголосила конкурс на посаду виконавчого директора установи.

10 березня 2021 року Спілка концертних індустрій України звинуватила УКФ у непрозорому використанні коштів.

Український культурний фонд відповів на звинувачення у непрозорості фінансування проєктів. На думку УКФ, невідомий автор припускається помилки, переконуючи, що порядок використання бюджетних коштів визначається наказом Фонду, а отже посадові особи Фонду одноосібно приймають рішення щодо розподілення коштів. Це не так, адже Фонд не є приватною структурою.

У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що «поділяють занепокоєння спільноти можливими порушеннями при розподілі коштів», та звинуватили УКФ у недостовірній інформації.

17 березня міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що аудиторська перевірка УКФ не повинна впливати на вибори виконавчого директора установи.

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