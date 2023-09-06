Росія та Ізраїль підписали угоду про спільне кіновиробництво

Іноземні кінокомпанії відмовилися від прокату нових фільмів в Росії через повномасштабне вторгнення РФ на територію України

Країна-терористка та Ізраїль відпере зможуть обмінюватися досвідом, створювати спільні проєкти й працювати з кіноархівами

Росія та Ізраїль підписали міждержавну угоду про співробітництво у сфері спільного кіновиробництва. Про це повідомила міністр культури РФ Ольга Любімова у своєму Telegram-каналі.

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Любимова відзначила, що ініціатором угоди у 2009 р. вийшов Ізраїль, переговорний процес пройшов майже 15 років. Тепер країни зможуть обмінюватися досвідом, створювати спільні проєкти й працювати з кіноархівами.

Міністр культури також зазначила, що очікує участь ізраїльських кінематографістів у конкурсних програмах російських міжнародних кінофестивалів і в публічних дискусіях. Крім того, Мінкульт збирається розширити прокатні можливості російсько-ізраїльських фільмів.

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Нагадаємо, іноземні кінокомпанії відмовилися від прокату нових фільмів в Росії через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Російський ринок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony і Paramount. У 2022 р. збори впали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) відносно попереднього року.

25 серпня 2023 р. мінкульт повідомив, що російська кіноіндустрія нібито адаптувалася до роботи в умовах санкцій: на російські фільми припадає 72% збору кінопрокату. З початку 2023 р. кінозбори на 4% перевищили показники аналогічного періоду 2021 р.

Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив міністерству оборони підготувати разом із документалістам фільми про вторгнення в Україну.

До слова, у квітні 2022 року російські кінотеатри показали крадені копії світових новинок.

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Також Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показувала її в кінотеатрах.