Росія вкрала популярний український серіал «Спіймати Кайдаша»

Український серіал «Спіймати Кайдаша», знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»

Росіяни вкрали ще один український кінопродукт. Йдеться про популярний серіал «Спіймати Кайдаша», знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Тепер на російських піратських сервісах громадяни країни-терористки можуть переглянути всі 12 епізодів проєкту в неякісному російському озвученні.

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На ганебний вчинок уже відреагували актори серіалу, котрі зовсім не здивувалися, що ворог під час повномасштабної війни продовжує красти в України. Зокрема ситуацію прокоментувала виконавиця ролі Мотрі Антоніна Хижняк в ефірі «Сніданку. Вихідний» на 1+1.

«Вони вміють тирити, погано фотошопити, діпфейки – це все теж з їхнього боку. Я бачу, що це тупо стирене і переозвучене. Я думаю, ну ось у цьому всі вони, ось вся їхня суть. Просто нишком вкрасти, переозвучити і ще щось там своє вигадати. У мене немає слів», – сказала Хижняк.

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Зокрема, росіяни переробили афішу серіалу, вважаючи, що так крадіжки ніхто не помітить.

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Росіяни вкрали український серіал та переробили його афішу фото: скріншот

Першим крадіжку проєкту помітив актор Григорій Бакланов – виконавець ролі Лавріна Кайдаша. Він посміявся з безглуздих афіш, створених росіянами, де обличчя українських акторів просто приєднали до чужих тіл і написали назву серіалу російською мовою.

«Знали, що усскіє переозвучили Кайдашів і дивляться на піратських платформах?» – підписав Бакланов.

На російських сервісах, як виявилось, український серіал показують не перший рік. У коментарях глядачі з країни-агресорки вже діляться своїми враженнями і ставлять оцінки. Цікаво, що деяким користувачам не сподобався суржик у проєкті, який їм «не завжди зрозумілий».

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Нагадаємо, Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показує її в кінотеатрах.

До слова, раніше росіяни почали красти новинки світового кінематографа, бо офіційно ці фільми у Росії уже не покажуть.