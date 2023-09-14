Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас

glavcom.ua
Що робить лайка, об’єднує? Ні. Лайка збуджує і дратує людину, яка її вимовляє
фото з відкритих джерел

Слово – це не просто коливання повітря, спричинене звуками

Війна, породжена і підтримувана дияволом, отруює все довкола. Одна з цих небезпечних отрут – гріх лихослів’я, лайка, вживання принизливої, грубої, нецензурної лексики і матів. Нині, на жаль, це вже не є ознакою низької культури чи невідповідної поведінки окремих представників суспільства; брутальна лайка проникла в різні сфери життя, її чути звідусіль на вулицях, у громадських місцях, вона лунає з екранів телевізорів, з радіоприймачів, її чути навіть у розмовах між батьками і дітьми. Звучить і пояснення цьому: стрес, війна. Ба більше, деякі психологи шукають докази на користь вживання матів для нібито психоемоційного розвантаження, етнографи й історики знаходять «забуті» словоформи, філологи пояснюють правила написання цих слів, а мистецтво «увічнює» їх у своїх творах…

Маємо на сьогодні ситуацію, коли поширеність, повсякденність вжитку і лояльне сприйняття цього гріха вже нібито майже «узаконила» його. На жаль, мало хто розуміє і замислюється над тим, яка це біда для суспільства і для кожної людини. Мат калічить душу – і не лише того, хто його вимовляє, а й того, хто його чує.

Лихослів’я – один із найпідступніших гріхів через те, що дуже часто з'являється спокуса вважати його чимось незначним, тимчасовим, якось його виправдати, не помітити, призвичаїтись. Коли ми говоримо про лайку, в першу чергу, ми говоримо про СЛОВО. Слово – це не щось нейтральне, це дуже дієва річ, яка пов’язує наш світ внутрішній зі світом зовнішнім. Словом можна зробити дуже багато – як на користь (підтримати, підбадьорити, втішити, застерегти, врятувати), так і на шкоду (засмутити, образити, обдурити, знеславити, занапастити).

Володіння словом – це те, що відрізняє нас від інших живих створінь і що забезпечує нам існування у спільноті. Врешті решт, рівень володіння словом, освіченість визначає і рівень розвитку цієї спільноти. Слово – це не просто коливання повітря, спричинене звуками. Це символічна дійсність, заклик до дії, це реальність, яка може об’єднувати або, навпаки, віддаляти.

Що робить лайка, об’єднує? Ні. Лайка збуджує і дратує людину, яка її вимовляє. При цьому лихослів’я не приносить людині світла, лайка залишає в душі тяжке відчуття, тому що містить у собі емоційний відтінок агресії, жорстокості, злості, спустошеності, вульгарності, цинізму, хамства. Водночас на людину, яка чує лайку, вона теж не справляє нічого позитивного – вона її теж збентежує, хвилює, викликає супротив, агресію, «шторм» у душі. Ніби вірус, лихослів՚я має здатність дуже швидко вражати душі людей.

По суті, що є лихослів’ям? Навіть з назви зрозуміло, що це те, що викликає лихо. Тому раніше це називалося богохульством і рішуче засуджувалося як у Старому Завіті, так і в Новому. «Hiяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тiльки добре для навчання у вiрi, щоб воно давало благодать тим, що слухають» (Еф. 4: 29) – так застерігає святий апостол Павло. Слово має наближати до Бога, а не віддаляти від Нього. Лихослів’я – це ніби антимолитва, тому святі отці його називали мовою занепалих духів, мовою пекла.

«Від повноти серця говорять уста» (Мф. 12: 34), «Те, що з уст виходить, від серця виходить; це і оскверняє людину» (Мф. 15: 18) – говорить Господь. Тому будь-яка лайка, бажання чи звичка лихословити має бути для кожного сигналом, що у серці, на душі, щось не в порядку, що є потреба душевних ліків, молитви, Божої допомоги. А продовжуючи лаятись, кожен від них свідомо ніби відмовляється, віддаляючись від Бога все далі.

Лайливі слова відомі всім, але не всі їх використовують. В цьому полягає черговий доказ великої свободи, якою наділив нас Господь. «Усе менi дозволено, та не все корисне; все менi дозволено‚ та нiщо не повинне володiти мною» (1 Кор. 6: 12) – ось що говорить Писання про християнську свободу та відповідальність за вибір. Тому робіть правильний вибір, не забруднюйте своє слово, свою думку, своє серце. Пам՚ятайте, що ваші слова – це вершина айсберга, що має продовження у глибині вашого серця. Нехай ця глибина буде світлою, спокійною і мирною, а зло, навіть у вигляді чорних слів, нехай не торкається її!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя війна мистецтво стрес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянську невідомий БПЛА упав на завод мікроелектроніки (відео)
У Брянську невідомий БПЛА упав на завод мікроелектроніки (відео)
8 вересня, 19:43
Раніше Бухарест категорично заперечував падіння російських «Шахедів» на території Румунії
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
6 вересня, 15:15
У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка
Трагедія у Дніпрі. Кого суд не покарає в жодному випадку
31 серпня, 11:43
Загальний танковий парк Leopard 1 Греції становить близько 500 машин
Україна може отримати 100 танків Leopard. Німеччина назвала умови
28 серпня, 16:09
Із самого ранку в окупованому Маріуполі гримлять вибухи
У Маріуполі гучні вибухи, окупанти підняли авіацію (відео)
26 серпня, 09:56
Знищена російська техніка у Києві
На Хрещатику виставлено знищену ворожу техніку (фото)
21 серпня, 11:26
У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
17 серпня, 15:59
Українська економіка тримається. Але бізнес стурбований
Українські підприємці готуються працювати в умовах довгої війни
17 серпня, 14:30
«Традиційні закономірності української політики можуть швидко відновитися після завершення війни»
Минуле і майбутнє української політики
16 серпня, 11:24

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас
Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас
Шлях до свободи. Чому він такий важкий
Шлях до свободи. Чому він такий важкий
Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн
Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн
Початок осені, навчання та церковного новоліття. Чому це важливо
Початок осені, навчання та церковного новоліття. Чому це важливо
Свято, що живить надію на перемогу
Свято, що живить надію на перемогу
День прапора. Це не просто синій і жовтий кольори
День прапора. Це не просто синій і жовтий кольори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту