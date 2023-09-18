Фільм «20 днів у Маріуполі» став претендентом на премію «Оскар-2024» від України

Стрічка «20 днів у Маріуполі» представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію «Оскар»

Стрічка «20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова

Український оскарівський комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Ним став фільм «20 днів у Маріуполі».

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Стрічка «20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

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Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій, зокрема бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей в блокадному місті, нескінченні обстріли тощо.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Валентин Васянович.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Волтера.

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Нагадаємо, фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.

До слова, 2 травня у Нью-Йорку в межах Усесвітнього дня свободи слова відбувся прем'єрний показ стрічки «20 днів у Маріуполі».

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