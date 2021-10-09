Львівський магазин музичних інструментів через своє розташування встановив рекорд

Музичний салон «Трембіта» незмінно працює вже понад 100 років на вулиці Коперника, 5 у Львові

Магазин музичних інструментів «Трембіта» у Львові включили до Книги рекордів України за найтриваліший час незмінного місцезнаходження – понад 100 років. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні фіксується рекорд найтривалішого місцезнаходження магазину музичних інструментів на одному місці. Тобто це унікальний факт для України, що магазин, спеціалізований саме на музичних інструментах, стільки часу, фактично понад 100 років, перебуває в центрі Львова на цій локації», – зазначив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Як повідомили фахівці, для того, щоб потрапити до Книги рекордів України, ініціатори подали всі документи, які підтверджують, що музичний салон «Трембіта» незмінно працює вже понад 100 років на вулиці Коперника, 5 у Львові. У 1911 році тут за проєктом архітектора Романа Фелінського завершилося спорудження будівлі, в якій згодом у партері облаштували музичний магазин "Мелодія". Він торгував різними музичними інструментами та навіть модними грамофонами. У 1960-х роках крамницю перейменували у «Трембіту».

Епохи змінювалися, а традиція музичного салону залишалася непорушною. Понад 100 років у цій крамниці за незмінною адресою можна знайти все необхідне як музикантам-початківцям, так і справжнім професіоналам. Гітари, струни, звукове обладнання, духові, клавішні, ударні та смичкові інструменти світових брендів.

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