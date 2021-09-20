Названо сільгосппродукцію, споживання якої в Україні найвище у світі

В Україні у 2020 році був найвищий у світі рівень споживання кабачків і гарбузів на душу населення – 33 кг на людину на рік

Найвищим у світі споживання кабачків і гарбуза на душу населення в 2020 році було в Україні – 33 кг на людину в рік, Алжирі – 10,4 кг на людину в рік, Італії – 9,7 кг на людину в рік, Росії – 8,7 кг на людину в рік і Туреччин і – 6,4 кг на людину в рік. Про це повідомляє FruitNews за звітом аналітичного агентства IndexBox, пише AgroTimes.

У грошовому вираженні країнами з найвищим рівнем ринкової вартості на гарбуз у 2020 році стали: Китай – $6,6 млрд, Індія – $ 5 млрд і США – $ 1,2 млрд. Частка яких склала 51% від загального світового ринку. Далі слідували Бангладеш, Італія, Україна, Росія, Туреччина, Алжир і Індонезія з часткою в 18%.

У 2020 році світовий імпорт гарбуза і кабачків скоротився на 4,2% до 1,5 млн тонн в натуральному вираженні і виріс на 14,8% до $1,6 млрд – в грошовому.

Основними країнами імпортерами гарбуза і кабачків в 2020 році стали: США – 555 тис. тонн (37% від загального світового обсягу імпорту) і Франція – 168 тис. тонн (11% від загального світового обсягу імпорту). Далі йдуть: Німеччина (8,3%), Великобританія (6,3%), Японія (6%) і Нідерланди (5,5%). Загальна частка імпорту Канади (60 тис. тонн), Іспанії (38 тис. тонн), Італії (35 тис. тонн), Бельгії (28 тис. тонн) і Південної Кореї (25 тис. тонн) в 2020 році склала 12% від світового обсягу імпорту.

Найбільш помітні темпи зростання імпорту гарбуза і кабачків в 2020 році зафіксовано в Канаді (+ 24,2%), Нідерландах (+ 15,7%), Великобританії (+ 15,7%), Німеччини (+ 13,6%), Бельгії (+ 13,5%), Іспанії (+ 9,4%), Італії (+ 3,3%), США (+ 1,8%), Франції (+ 1,6%) і Південної Кореї (+1,4%). В Японії імпорт гарбуза і кабачків скоротився на 4,8%.

У грошовому вираженні США ($ 530 млн) є найбільшою країною-імпортером гарбуза і кабачків в світі з часткою 33% від загального обсягу імпорту. Далі йдуть Франція ($205 млн) – 13% від загального обсягу імпорту і Німеччина з часткою в 12%.

Середня ціна імпорту гарбуза і кабачків в 2020 році збільшилася на 20% в порівнянні з попереднім роком і склала $ +1055 за тонну. Країною з найвищою імпортною ціною стала Німеччина – $1499 за тонну, а з найнижчою Південна Корея – $ 586 за тонну.