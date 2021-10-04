У Кропивницькому обрали найбільшого гарбуза (відео)

Овоч-велетень заважив 80 кг

Найважчий гарбуз обирали у Кропивницькому під час «Покровського ярмарку», де відбувся конкурс «Гарбуз-велетень», який проходив у межах Міжнародної агропромислової виставки Agroexpo. Переможцем став фермер з Кіровоградщини, який виростив гарбуз вагою 80 кг. Про це повідомляє Суспільне.Кропивницький.

«Після тривалого зважування переміг гарбуз Куценка Олександра з міста Знам’янка Кіровоградської області. Вага гарбуза-велетня склала рекордних 80 кг», – йдеться у повідомленні.

Загалом на конкурсі було представлено понад 10 гарбузів-велетнів. Власник найбільшого отримав у подарунок телевізор.

Співорганізаторка конкурсу Ольга Ярова розповіла Суспільному. Кропивницький, що основне правило конкурсу – це розрубати гарбуз, який є переможцем. Це роблять для того, щоб показати всім присутнім, що там тільки гарбуз і немає нічого зайвого.

Попередній рекорд конкурсу було встановлено у 2019 році, коли перемогла Олена Горлова з селища Осикуватого з гарбузом вагою 76 кг.

Нагадаємо, найвищим у світі споживання кабачків і гарбуза на душу населення в 2020 році було в Україні – 33 кг на людину в рік.