Міжнародна премія імені Франка 2025: лауреатом став професор з Нью-Йорка

glavcom.ua
Загалом на здобуття премії 2025 року претендувало 13 монографій науковців із Польщі, Америки та України
Лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка – 2025 став Андрій Даниленко

27 серпня, у 169-ту річницю від дня народження Івана Франка, у Дрогобичі відбулася церемонія нагородження лауреата однієї з найпрестижніших українських нагород у галузі гуманітаристики. Переможцем став українсько-американський філолог Андрій Даниленко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародний фонд Івана Франка.

Міжнародне журі у складі 12 експертів з Австрії, Словаччини та України присудило премію Андрію Даниленку за його монографію «Від Біблії до Шекспіра. Пантелеймон Куліш і формування української літературної мови».

Загалом на здобуття премії 2025 року претендувало 13 монографій науковців із Польщі, Америки та України. До короткого списку також увійшли:

  • Колективна монографія «Країна солі і нафти» Богдана Лазорака, Беати Скварек та Тетяни Лазорак.
  • Монографія «Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації» Ігоря Набитовича.

Андрій Даниленко є кандидатом філологічних наук, доктором філософії та професором кафедри сучасних мов і культур університету «Пейс» у Нью-Йорку. Крім звання лауреата, він отримав грошову винагороду в розмірі 275 тис. гривень, а також медаль і диплом.

Міжнародну премію імені Івана Франка було засновано онуком Великого Каменяра – Роландом Франком. Її присуджують щорічно з 2016 року. Серед лауреатів попередніх років – кардинал Любомир Гузар, професор Міхаель Мозер, професор Ігор Сердюк та інші видатні науковці.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня помер правнук поета і прозаїка Івана Франка – Петро Галущак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак – правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», – йдеться в повідомлені.

Як повідомляє пресслужба музею «Дім Франка», упродовж життя Галущак популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!». Він брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею.

